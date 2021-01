Koeman: "No creo que sea un paso atrás"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, fue el gran derrotado el domingo en La Cartuja y así quedó reflejado en su puesta en escena ante los medios de comunicación en una breve, pero intensa rueda de prensa en la que reconoció que "estamos tristes y decepcionados, porque jugamos la final para ganarla y no para perderla y ha sido muy duro, aunque tenemos que seguir en este camino con cosas a mejorar defensivamente". "Ha sido un partido muy disputado por ambos equipos en el que mejoramos durante la segunda parte poniéndonos por segunda vez por delante en el marcador, pero encajamos casi en el minuto noventa de nuevo y así es muy difícil ganar", expuso asimismo el técnico holandés, quien apuntó pese a todo que morder el polvo ante el Athletic y no llevarse la Supercopa "no creo que sea un paso atrás, porque es solo un partido, la Supercopa, y vamos a demostrar en los próximos partidos que estamos en el buen camino".

"Necesitamos tiempo y jugar esta final habrá sido una experiencia para muchos jugadores de cara al futuro", agregó Koeman, quien, ante las reiteradas preguntas por parte de la prensa catalana en relación al arbitraje de Gil Manzano, apuntó que "mejor no hablo, porque tendría que repetir cosas y no me gusta". En cuanto a Leo Messi, que fue de la partida finalmente y terminó expulsado por una agresión sin balón a Asier Villalibre, el holandés, que subrayó que "en mi trabajo hago lo máximo que puedo y no es mejor, ni peor por ganar o perder esta final", se limitó a señalar que "después de tantos años en la élite sabe perfectamente cuando está en condiciones de jugar y ha hecho lo máximo".