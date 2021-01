El Athletic es Supercampeón

Llegar y besar el santo. Parece que Marcelino García Toral ha caído de pie en el banquillo del Athletic. En el tercer partido del técnico asturiano al frente del equipo, sus jugadores, a base de casta, intensidad y buen fútbol, se han llevado la Supercopa por mérito propio. Han tenido que remontar en dos ocasiones y han frenado a un Barcelona incapaz de superar el entramado defensivo de los bilbainos. Hasta Leo Messi, que finalmente superó sus molestias musculares, ha perdido los papeles y ha acabado expulsado en la prórroga por una agresión a Villalibre.



La final ha arrancado con el guion establecido. El Athletic presionando cuando la ocasión lo ha merecido todo en un bloque, con un Barcelona que no estaba nada cómodo y sin fluidez en la combinación del juego. Con los blaugranas lejos del área de Unai Simón, el trabajo de los rojiblancos en la medular no ha permitido las transiciones de los de Ronald Koeman.



Así han pasado los minutos, sin ocasiones de gol, hasta que Capa, en el primer acercamiento de los bilbainos, ha probado a Ter Stegen al filo de la media hora de juego. La posesión ha sido pareja en todo momento.





, no encontraba su sitio. Lo mismo que. Hasta que en el minuto 38, en un pase de fantasía a la banda del argentino, que ha encontrado a Alba, ha posibilitado que el lateral del Barça meta el balón al corazón del área. Tras un disparo fallido de Messi, el que no ha perdonado ha sido el delantero francés.Pero el Athletic no ha tardado en reponerse., que no había generado gran peligro hasta el momento, ha servido un buen centro al corazón del área. Ter Stegen ha dudado en salir yse le ha adelantado. Un resultado justo porque los leones no habían sido peores.Mirando en todo momento al área rival. Y así ha llegado el gol anulado a Raúl García tras la revisión del VAR. El navarro, que ha conectado un espléndido cabezazo a centro de Muniain, estaba en posición adelantada por unos centímetros. Una pena. Con los dos equipos arriesgando lo justo, tanto Simón como Ter Stegen han sido meros espectadores hasta el. Una buena combinación de Dembele y Alba, en una de las pocas incorporaciones del Barcelona, ha encontrado a Griezmann, que no ha perdonado ante Simón.Con un cuarto de hora por delante, lejos de venirse abajo, el Athletic se ha lanzado a por la igualada. Marcelino ha movido el banquillo y ha ingresado sobre el césped Villalibre, determinante de nuevo.Lo mejor estaba por venir en la prórroga.Y en estas, Williams se ha inventado un zapatazo desde fuera del área ante el que nada ha podido hacer Ter Stegen. A partir de entonces, cuando se esperaba el ataque a la desesperada de los culés, los leones han tirado de oficio para sacar de quicio a sus rivales. Como muestra la roja directa que ha visto Messi por una agresión sin balón a Villalibre. Un título merecido para el Athletic, que ya es Supercampeón.