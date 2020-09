Yeray se ejercita al margen de sus compañeros del Athletic

El Athletic regresó ayer al trabajo después de que la primera plantilla disfrutara de un fin de semana libre como consecuencia del aplazamiento del encuentro correspondiente a la segunda jornada de liga y que debía enfrentar a los rojiblancos con el Barcelona en San Mamés. Tras disputar el viernes dos partidos amistosos contra el Sevilla en el Pinatar Arena de Murcia, Gaizka Garitano citó en la tarde de ayer a sus pupilos en Lezama para comenzar a preparar el encuentro que les medirá con el Eibar en una fecha y hora aún por concretar, ya que pese a que LaLiga publicó inicialmente que el choque se celebraría el viernes, a día de hoy y hasta que no se pronuncie la jueza que instruye el caso, no se pueden disputar partidos ni en viernes ni en lunes, por lo que el derbi tendrá lugar el sábado o el domingo. A la espera de novedades al respecto, que seguramente llegarán mañana, la principal novedad en las instalaciones deportivas fue la ausencia de Yeray Álvarez, que se ejercitó al margen de sus compañeros. También se ausentó Ibai Gómez, que sigue recuperándose de su fractura en la clavícula derecha y realizó carrera continua en las instalaciones deportivas del club.

En lo que al central de Barakaldo respecta, este no pudo completar el primero de los dos amistosos del pasado viernes frente al conjunto hispalense. Pasada la hora de juego pidió el cambio al notar molestias musculares y dejó su puesto al cachorro Oier Luengo. Ayer se ejercitó en Lezama, aunque no con el grupo y se dedicó a realizar carrera continua, además de, como es de suponer, recibir tratamiento de fisioterapia.

Con el encuentro ante el Eibar en el horizonte, su presencia en el derbi puede considerarse a día de hoy como una incógnita. Habrá que ver cómo evoluciona en los próximos días para ver si Gaizka Garitano puede contar con él o si por el contrario tiene que buscar una alternativa. En principio, y tras una primera exploración, se descartó que fuera una lesión grave y así lo hizo saber el técnico el pasado viernes: "Creo que la lesión de Yeray no va a ser mucho".

Si finalmente este no puede ser de la partida, la lógica invita a pensar que su puesto en el once lo ocupará Unai Núñez, señalado la semana pasada por unas polémicas declaraciones en las que aseguró que su condición para renovar su contrato, que expira el 30 de junio de 2023, pasa porque el club le deje salir cedido. A corto plazo no es una situación que ni siquiera llegue a plantearse la entidad, por lo que tampoco se esperan noticias sobre su renovación. Cabe recordar que el curso pasado disputó, entre liga y Copa, más de 2.000 minutos de juego y que fue el undécimo futbolista de la plantilla con más minutos.

La otra alternativa sería la presencia de Peru Nolaskoain en el eje de la zaga. De vuelta tras su cesión en el Deportivo, el guipuzcoano disputó ante el Sevilla su primer encuentro del verano después de haber andado entre algodones durante la pretemporada. Como Yuri Berchiche, aunque el lateral de Zarautz se quejó de alguna molestias en el choque ante los hispalenses, ayer se ejercitó sin aparentes problemas.