Primera criba de Garitano en el Athletic

El Athletic tiene ya dorsales adjudicados para el inicio de LaLiga 2020-21. En total son 28 jugadores los que figuran con su correspondiente número para poder hincar el diente a un campeonato que, no obstante, mantendrá abierto el mercado de fichajes hasta el próximo 4 de octubre. Hasta entonces, por tanto, puede haber novedades en el capítulo de entradas y, sobre todo, en el de salidas, si bien el listado publicado por el club rojiblanco deja al descubierto las intenciones iniciales de Gaizka Garitano, quien ya ha realizado la primera criba. En primer lugar, el técnico derioztarra ha dado el visto bueno a la pretemporada completada por tres de los cachorros que ha tenido a sus órdenes y más han destacado: Unai Vencedor (Bilbao, 15-XI-2000), Oier Zarraga (Getxo, 4-I-1999) y Jon Morcillo (Zornotza, 15-IX-1998).



Dorsales del Athletic para esta temporada. Foto: Athletic Club



Los tres, en las filas del Bilbao Athletic el pasado curso, adquieren dorsales por encima del 25 al hacerse con el 27, 28 y 32, respectivamente, lo cual quiere decir que hacen suyos números reservados para jugadores sin ficha con el primer equipo, según hace saber LaLiga. Eso no quiere decir, sin embargo, que no vayan a ejercer con mayor o menor asiduidad como leones en un curso en el que, al ser menores de 23 años, podrán alternar el primer equipo con el filial. Aun así, no se espera que lo haga un lanzado Morcillo, uno de los rojiblancos más destacados durante el verano y con contrato como profesional tras firmar el pasado 8 de mayo su renovación hasta 2023.

En el estreno liguero ante el Granada, de hecho, el joven extremo vizcaino apunta a la titularidad bajo las órdenes de un entrenador al que ha convencido en los tres partidos amistosos que ha disputado. No así Iñigo Vicente quien apunta a una salida tras verse eclipsado en la banda izquierda por la irrupción del zornotzarra. El atacante derioztarra, tras competir a préstamo en Segunda División con el Mirandés de Andoni Iraola, asoma con el dorsal 26, por lo que su futuro pasará a buen seguro por una nueva cesión que ya dejó entrever Garitano en su primera comparecencia estival, cuando señaló que "Iñigo Vicente viene de una cesión en el Mirandés, le conozco bien al haberlo tenido y me gusta mucho, pero para pasar de suplente en el Mirandés a titular en el Athletic hace falta dar un salto". Blanco y en botella.

Quien, por el contrario, no se verá abocado a una segunda cesión consecutiva es Peru Nolaskoain. El de Zumaia, capaz de desenvolverse como central o mediocentro, militó a préstamo el pasado curso en el Deportivo de la Coruña y Garitano quiere tenerlo con él en el ejercicio entrante. Para ello, al igual que a Oihan Sancet, quien también pasa a ejercer como león de pleno derecho con el 16 a la espalda, el técnico ha reservado a Nolaskoain el dorsal 23 que llevó la pasada temporada Kenan Kodro, quien pasa a actuar con el 19. Ibai Gómez, por su parte, se desprende de dicho dorsal para defender el 7 que lució Beñat Etxeberria hasta su reciente marcha del Athletic, mientras que el 6 de Mikel San José pasa a manos de Mikel Vesga.

Otra de las noticias tiene que ver con la portería, donde Unai Simón mantiene el 1, pero Jokin Ezkieta da un paso al frente para adquirir el 13 de Iago Herrerín, quien se queda con el 25 a la espera de ver consumada su deseada marcha del club. Mientras tanto, se quedará como tercer guardameta en un equipo en el que también permanecerá hasta su probable salida Gaizka Larrazabal, que mantiene un dorsal 12 que podría cambiar de dueño antes del cierre del mercado.

villalibre releva a aduriz



El que no ha esperado para apropiarse de un nuevo y simbólico dorsal ha sido Asier Villalibre. El delantero gernikarra, obligado a dar un golpe en la mesa esta temporada tras la retirada de Aritz Aduriz, deja atrás el 25 para coger, precisamente, el 20 con el que goleó hasta colgar las botas el ariete donostiarra. Es el mismo número con el que también se hinchó a marcar como león Ismael Urzaiz, dos delanteros que han dejado una imborrable huella con unos colores que cuentan ya con números a la espalda para encarar el comienzo del ejercicio 2020-21.