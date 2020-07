"Los jugadores darán la cara", avisa Voro

bilbao – Salvador González, Voro, inicia esta tarde ante el Athletic su sexta aventura como técnico interino del Valencia. Lo hace, eso sí, "sin ninguna varita mágica para que esto cambie de la noche a la mañana", según advirtió ayer en su rueda de prensa previa al partido un hombre que asoma ya como habitual apagafuegos valencianista, quien quiso dejar constancia de entrada que "no hemos tenido apenas tiempo de trabajar, por lo que el factor mental será fundamental contra el Athletic". El nuevo entrenador del conjunto ché en sustitución de Albert Celades, a quien le hubiera encantado afrontar la cita frente a los rojiblancos "con público en casa, donde todavía no hemos perdido esta temporada en liga", reconoció que para él es un "orgullo" que los dirigentes del Valencia hayan apostado por su figura en una situación "difícil".

"Me llamó el presidente para preguntarme si estaba dispuesto a asumir esta tarea durante seis partidos y le dije que sí, porque el equipo está en una situación complicada, casi no hay tiempo para nada y como valencianista no puse ningún tipo de condición para intentar aportar mi experiencia y que la plantilla mejore desde nuestra humilde posición", señaló un tranquilo y optimista Voro, quien aseguró de cara al envite ante los de Gaizka Garitano que "lo que queremos es competir con mayores posibilidades de ganar cada partido. Eso es lo mínimo para este encuentro, porque el equipo tiene que reaccionar, es un grupo bueno, de calidad, y estoy seguro de que los jugadores darán la cara".

"Es un reto complicado y en este caso la diferencia notable con respecto a otras ocasiones en las que he estado es que no tenemos que mirar hacia abajo, sino solo hacia arriba, lo cual te quita de encima una losa importante", relató asimismo el técnico ché, quien prometió "dedicación" y aquello que en ocasiones anteriores "nos ha llevado a mejorar", aunque "ahora hay que ganar partidos". "No puedo hacer falsas promesas, porque esto va de trabajar, trabajar y seguir trabajando", subrayó el propio Voro, que destacó el poderío físico del Athletic.

Cuestionado por la importancia del choque ante los leones, el preparador ché aseguró que "contra la mala situación anímica que traemos, la mejor medicina sería sumar los tres puntos". Para conseguirlo, sin embargo, el Valencia deberá superar a un Athletic al alza que figura a solo dos puntos de Europa y que "está logrando muy buenos resultados después del parón, por lo que vienen aquí en una buena dinámica", indicó Voro, quien agregó respecto a los bilbainos que "realizan un esfuerzo físico muy importante".

Reconocimiento a Aduriz El Valencia, además, reconocerá antes del partido la trayectoria de Aritz Aduriz, que jugó dos temporadas en Mestalla, marcando 23 goles en 84 encuentros.