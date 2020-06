Reencuentro en la sombra de Beñat con el Betis

En sus horas más bajas. Así se presenta Beñat Etxebarria (Igorre, 19-II-1987) en la antesala de su siempre especial cita con el Betis, club en el que relanzó su carrera tras salir a préstamo del Athletic rumbo al Conquense en el ejercicio 2008-09. Fue a partir de entonces, con su desembarco en el filial bético en la campaña 2009-10, cuando el centrocampista vizcaino comenzó a dar pasos en firme hasta brillar en el primer equipo verdiblanco y firmar su regreso a Bilbao en el verano de 2013 previo desembolso de ocho millones de euros por parte de Ibaigane. El pasado, sin embargo, asoma como un recuerdo sin incidencia alguna en un presente frío y desapacible para el de Igorre, a las puertas de su salida del Athletic tras ocho cursos, 242 partidos oficiales y once goles como león.

Sin la confianza de Gaizka Garitano y en medio de una emergente renovación de piezas en el centro del campo, Beñat se ha quedado sin sitio como rojiblanco. De no haberse producido parón alguno en el campeonato doméstico y, por ende, en el transcurso de una temporada marcada por los efectos de la pandemia, el vizcaino estaría a solo once días de ver concluido su contrato con el equipo bilbaino, en el que su incidencia sobre el verde se ha visto reducida a la mínima expresión.

Tanto es así que, después de participar en 32, 24 y 27 partidos de liga en las tres últimas temporadas, este va a ser el primer curso desde su aterrizaje en Primera División en el que no alcance los veinte encuentros en liga. A falta de solo nueve jornadas para que la competición toque a su fin son solo once los encuentros ligueros que suma esta campaña el 7 del Athletic, por lo que tendría que ser alineado en todos los choques restantes para no bajar de la veintena de partidos. Misión imposible. Su nombre, de hecho, ni siquiera estuvo presente en la convocatoria de 23 jugadores que diseñó Garitano para hacer frente el miércoles al Eibar en Ipurua.

DESDE EL DERBI CON LA REAL a última vez que se vio en acción a Beñat, así las cosas, fue el pasado 9 de febrero en el derbi que albergó Anoeta con la Real Sociedad como rival y en el que dispuso de 62 minutos, toda vez que su participación en Copa se reduce a los compromisos iniciales ante equipos de inferior categoría como el Intercity, ante el que vio portería, Sestao River y Elche. No hubo, por tanto, noticias del de Igorre durante el mes previo al parón de liga, ni en la reanudación de un campeonato que será el último de Beñat como león, si bien ni Rafa Alkorta, ni Gaizka Garitano han querido confirmar una marcha que asoma en el radar de Beñat.