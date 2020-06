"Todo lo que no sea ganar genera vértigo", advierte Diego Simeone

Bilbao – Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, se mostró más o menos satisfecho con el rendimiento ofrecido por su equipo en el encuentro de ayer frente al Athletic, aunque al término del mismo reconoció que "todo lo que no sea ganar genera vértigo". Tras el empate a uno con el que concluyó el partido hizo la siguiente valoración de lo vivido sobre el verde de San Mamés: "Lo intentamos, se buscó. Buscamos hasta el final el camino que nos acercara al gol y no pudo llegar. Han sido unos buenos primeros 90 minutos. Tenemos la absoluta necesidad de ganar y todo lo que no sea ganar genera vértigo. Tendremos que convivir de aquí al final con eso, porque no me imagino otro escenario, porque cada partido será difícil para todos, incluidos nosotros".

Continuó con su explicación sobre lo acontecido a lo largo de los 90 minutos asegurando que "la búsqueda de los dos equipos era intentar ganar el partido. Empezamos bien en los primeros diez minutos. Después, ellos empezaron a posicionarse mejor, con la recuperación de pelota en campo nuestro y eso no nos permitía poder asociar para salir y encontrar espacios para atacar. Vino el gol de ellos y en consecuencia una reacción inmediata del equipo con un muy buen gol de Costa", expuso.

En lo que respecta al segundo tiempo, comentó que este fue "diferente" al primero. "Nosotros ya estuvimos más cerca de la victoria. Quizá la jugada de Arias es la más clara del partido y que nos pudo haber permitido llevarnos el partido. No se pudo ganar y a seguir trabajando".

Por último, sobre jugar sin público, aseguró que "no es simple". "No es fácil porque estamos acostumbrados a convivir con un ambiente diferente, con gente, con gritos y con la presión del rival".