Garitano: "Ha sido una semana redonda"

– El Athletic, seis años después, volvió a marcar cuatro goles a domicilio en liga para firmar, al mismo tiempo, un registro anotador inédito hasta la fecha en el campeonato de la regularidad bajo la batuta de Gaizka Garitano, quien logró, además, su primer triunfo liguero como visitante por más de dos goles con el conjunto rojiblanco, según recordó la cuenta Adurizpedia en Twitter. De todo ello pudo disfrutar desde la banda del Nuevo José Zorrilla el técnico derioztarra, quien subrayó, orgulloso, que "ha sido una semana redonda al ganar al Villarreal, pasar a la final de Copa y ganar también aquí con un esfuerzo físico y mental muy grande por parte de los jugadores, lo cual habla muy bien del equipo". "Hemos ganado en un sitio en el que solo lo habían hecho Sevilla y Real Madrid, por lo que no era fácil conseguirlo", advirtió acto seguido el preparador vizcaino, quien admitió que la clave del encuentro ante el Valladolid, que cayó goleado por vez primera esta temporada ante su afición, estuvo en la "eficacia" ofensiva exhibida por sus hombres.

"Ahí ha estado la diferencia, porque quitando un par de ocasiones que tuvimos para poder hacer algún gol más, hemos sido efectivos y letales arriba haciendo cosas con el balón que nos estaba costando hacer fuera de casa hasta ahora. Nos ha tocado también defender y sufrir, pero sin hacerlo es imposible ganar fuera en esta liga", agregó al respecto Garitano, que cambió el dibujo táctico sobre la marcha en la primera mitad para instalar al equipo en el 1-5-3-2 debido a los "problemas" que estaba generando el cuadro vallisoletano cerca de las inmediaciones de Unai Simón. "Pensábamos por su alineación que iban a jugar 1-4-4-2 en rombo y han empezado con cinco atrás, no estábamos a gusto y hemos cambiado a 1-5-3-2 en una primera parte que ha sido de variantes tácticas, pero lo solucionamos y ha ido bien", apuntó el de Derio, que quiso incidir en que "estamos bien de moral y con balón el equipo ha estado suelto con jugadores como Unai y Oihan para llegar arriba con mucho peligro".

"Al final del partido estábamos cansados, porque Yeray, Iñigo, Yuri, Raúl y Williams llevaban jugados los tres partidos de la semana", recordó asimismo el timonel rojiblanco, quien no descartó que el gris partido completado por Williams, pese a su gol, tuviera relación directa con el desgaste físico soportado por un futbolista que "no sé cuántos partidos seguidos lleva jugando y no solo esta temporada, al tener ya un récord". "Es un jugador importantísimo para nosotros, el más importante que tenemos, prácticamente. Es muy explosivo, va y viene y está muy bien a ratos y otros no, pero nos da muchísimo", añadió acerca del 9 bilbaino un satisfecho Garitano, que también tuvo buenas palabras para Iñigo Córdoba, uno de los destacados ayer con un gol y una asistencia. Cuestionado por su actuación a título individual, el técnico resaltó su alegría por el tanto marcado por su pupilo y confesó que "seguro que he sido injusto con él al haber bastantes partidos que no ha jugado, porque siempre suma y que se le destaque por un gol como esta vez es bueno".

EL GETAFE COMO ESPEJO Al referirse al buen sabor de boca que deja cerrar de la mejor manera posible una semana que se antojaba crucial para el devenir del curso en liga y Copa, Garitano reconoció que ha llegado a poner al Getafe como ejemplo dentro del vestuario, dado que "si queremos ser un buen equipo, no solo tenemos que competir cuando nos jugamos algo de verdad. Este es el equipo que tenemos que ser, porque venimos de darnos una verdadera paliza el jueves y hoy –por ayer– hemos ganado bien". "Este es el equipo que me gusta, fuerte mentalmente y competitivo", lanzó el derioztarra.