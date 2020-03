Garitano aparca la Copa y su renovación

Bilbao – La clasificación para la final de Copa, no sin sufrimiento de por medio, sitúa a Gaizka Garitano, con contrato hasta el próximo 30 de junio, más cerca de su renovación. El técnico, sin embargo, optó ayer en sala de prensa por aparcar dicha cuestión al destacar que "ahora mismo, con tres partidos en una semana, casi no damos abasto. El trabajo se acaba en mayo y cuando se termine, los que tengan que decidir ya decidirán". El futuro, no en vano, no tiene cabida en la mente del derioztarra, convencido también de que, de aquí al próximo 18 de abril, fecha en la que La Cartuja se vestirá de gala para nombrar un nuevo campeón en el torneo del K.O., "nos estaríamos equivocando y mucho si tenemos algún pensamiento en la Copa, porque ahora toca la liga al cien por cien".

"Desde el punto de vista del entrenador nunca tienes mucho tiempo para disfrutar y tampoco para estar cabizbajo si pierdes. Desde que el árbitro pitó el final en Granada tenemos la cabeza puesta en el Valladolid, hemos preparado el partido durante este día y medio y sabemos que ahora tenemos que apartar la Copa y estar a tope en la liga", incidió Garitano, quien repitió en varias ocasiones su inquebrantable mensaje en Lezama, donde destacó que la Copa "nos ha dado mucho, pero también nos ha quitado muchos puntos en liga al llegar muy justos a los partidos no solo en el aspecto mental, sino también en el físico y es mi labor convencer a los jugadores de que ahora hay que olvidarla para centrarnos en la liga".

"Contento" por haber creado una "enorme ilusión" en el entorno, el entrenador rojiblanco dejó entrever, eso sí, novedades a modo de rotaciones en el once inicial que posará hoy en el Nuevo José Zorrilla, toda vez que "han pasado pocas horas desde el partido del jueves y los jugadores están bien, pero algo de frescura tenemos que dar al equipo, porque este va a ser el tercer partido de la semana y algún cambio seguro que hacemos". "Aun así, los jugadores tienen que estar preparados para jugar y hacer un esfuerzo, porque es un partido muy importante", advirtió Garitano, que hizo hincapié en la importancia de volver a ganar fuera de casa para "reforzar la autoestima del equipo".

Cuestionado por las principales señas de identidad del Valladolid que comanda Sergio González, el de Derio apuntó que se trata de un equipo "muy ordenado" y que "maneja bien el balón al contar con buenos jugadores en el aspecto técnico". "No dejan espacios y en la transición tienen también futbolistas rápidos en bandas y arriba. Llevan mucho tiempo con Sergio en el banquillo, han mejorado con el paso del tiempo y este año, al igual que el pasado, no les hemos conseguido ganar, por lo que ahí tenemos también ese reto de vencerles sabiendo que no será un partido fácil", agregó el propio Garitano, decidido a dar la máxima relevancia a cada encuentro liguero hasta la llegada de la gran final de Copa con la Real Sociedad como rival en La Cartuja, cita que el derioztarra trata de mantener en un segundo plano.