Gaizka Garitano: "Nos tocaba y necesitábamos ganar"

El entrenador del Athletic, Gaizka Garitano, subrayó la importancia del triunfo logrado frente al Villarreal en San Mamés (1-0) por la necesidad de romper una racha de diez jornadas sin conocer la victoria, las últimas cuatro derrotas consecutivas.

"Nos tocaba y necesitábamos ganar por lo que estaba haciendo el equipo. Cuando trabajas necesitas coger algo de lo que pones porque si no el jugador tiende a rendirse, aunque este equipo nunca lo hace. Veníamos de palos duros y aunque el equipo no se encontraba mal no ganábamos. Merecíamos ganar hoy", subrayó Garitano.

Cuestionado sobre las duras críticas del técnico del Villarreal, Javi Calleja, a la actuación del equipo arbitral, Garitano comentó que el Athletic tuvo en las últimas semanas decisiones "muy, muy controvertidas" en su contra y no opinó sobre ellas.

"De eso no suelo hablar. Cuando pierdo también me trago todo y he hecho autocrítica. El Athletic ha ganado merecidamente. Ha anulado al Villarreal, ha sido mejor y ha hecho más ocasiones", zanjó.

Sobre el penalti lanzado y fallado por Williams, el segundo del que dispuso el Athletic después del marcado diez minutos antes por Raúl García, el técnico aclaró que fue Williams el que le pidió lanzarlo al navarro. "Hay dos o tres lanzadores y en ese momento se decide. Han quedado entre ellos", aclaró.

Garitano, por último, admitió que durante la semana valoró "si sería mejor" dar descanso a la mayoría de los futbolistas más habituales de cara a la semifinal de Copa del próximo jueves en Granada o alinear al equipo titular. "Hemos hecho la mitad. Una derrota hoy hubiera sido muy dura para el jueves, hemos hecho la mitad. Veníamos de una racha que había que cortar sí o sí. Esta victoria al equipo le va a dar ese punto extra", concluyó.