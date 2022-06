Borrell aboga por una defensa europea pero sin?un Ejército común

bruselas – El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, recalcó ayer que la UE no es una alianza militar, defendió la necesidad de que los ejércitos europeos de cada país puedan trabajar en común y de forma más mancomunada, pero negó que la intención final sea la de construir un único Ejército europeo.

En una entrevista en Ser Cataluña, y ante la voluntad de estados europeos de aumentar el gasto en defensa, Borrell argumentó que el incremento del gasto militar "hay que hacerlo de forma más coordinada a nivel europeo, y reforzar la OTAN".

"Si los europeos son más fuertes, Europa será más fuerte, y la OTAN también será más fuerte", subrayó el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, que rechazó que esto se pueda interpretar como una muestra de beligerancia, sobre todo por la guerra de Ucrania.

Y es que, según Borrell, la OTAN sólo despliega de forma preventiva sus efectivos para defender de Rusia a los estados miembros: "Quien ha invadido un país no es la OTAN, quien está destruyendo sistemáticamente un país no es la OTAN. Quien bombardea objetivos civiles y destruye sistemáticamente instalaciones, infraestructuras y viviendas en una guerra terrible no es la OTAN".

Sobre la relación que la UE tiene con China, Borrell admitió que es una relación "compleja porque, a la vez, es un socio, un competidor y un rival sistémico", y añadió que el sistema político y económico de Europa se sitúa más cerca del de Estados Unidos que del de Pekín.

Pese a todo, reivindicó que el modelo europeo "es el más atractivo y es la mejor combinación que la humanidad ha sido capaz de hacer entre libertades políticas, progreso económico y cohesión social".

Rusia, aislada Por otro lado, Borrell afirmó que el impago de Rusia sobre dos eurobonos muestra "claramente" que está "cada vez más aislada", también en las finanzas globales. "La agencia de crédito Moody's confirma que Rusia está incumpliendo con sus bonos internacionales, por primera vez en más de un siglo", señaló.

El jefe de la diplomacia europea consideró que "este paso marca claramente cómo Rusia está cada vez más aislada, también de los mercados financieros globales". La UE acumula ya seis paquetes de sanciones, incluidas financieras, contra Rusia por la guerra que libra desde el pasado 24 de febrero en Ucrania.

La agencia de calificación de riesgos Moody's confirmó ayer que Rusia incurrió la víspera en un impago sobre los cupones de dos eurobonos por valor de casi 100 millones de dólares al no recibir los inversores los fondos adeudados tras expirar el periodo de gracia de 30 días.

Rusia incurrió así por primera vez desde 1918 en una suspensión de pagos. Ya sufrió un impago en 1998 durante la presidencia de Boris Yeltsin por unos 40.000 millones de dólares, pero fue en deuda nacional. El Gobierno tuvo que declarar, no obstante, una moratoria sobre el pago de la deuda externa.

Por su parte, el Kremlin afirmó ayer que no se puede hablar de una suspensión de pagos porque pagó al Depósito Nacional de Liquidaciones (NSD) el 20 de mayo –siete días antes de lo establecido y cinco días antes de que expirara la licencia de EE.UU. que le permitía hacer frente a la deuda externa en dólares– 71,25 millones de dólares por un eurobono con vencimiento en 2026 y 26,5 millones de euros por los de 2036.

inmigración Asimismo, defendió la necesidad de que Europa tenga una política de inmigración y asilo común y lamentó, tras lo ocurrido en Melilla, que en la UE no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo para encontrar vías de acogida para estas personas.

"Necesitamos inmigrantes, cada vez más. En Europa hay penuria y falta de mano de obra en muchos sectores. Éste sí es un fracaso europeo, el no tener una política de inmigración y asilo común", manifestó Borrell sobre esta cuestión.

l Reforzar la seguridad. Las instituciones de la UE cerraron ayer un acuerdo político sobre la normativa para reforzar la seguridad de las entidades críticas, con el fin de proteger nuevos sectores, como la energía, el transporte, la salud, el agua potable, las aguas residuales y el espacio. Las administraciones públicas centrales también estarán cubiertas por algunas de las disposiciones del proyecto de directiva. La legislación tiene como objetivo reducir las vulnerabilidades y fortalecer la resiliencia física de esas entidades.