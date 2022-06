Europa acuerda fijar un marco común para asegurar salarios mínimos "dignos"

El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado este martes un acuerdo provisional para establecer un marco común que asegure salarios mínimos dignos, con el objetivo de mejorar la prosperidad y la cohesión social en el bloque pero que, sin embargo, no supone fijar un umbral mínimo común para los Veintisiete.



El acuerdo alcanzado a nivel de equipos negociadores de ambas instituciones establece un marco legal para garantizar el acceso a todos los empleados de la UE a unas condiciones mínimas. Los países de la UE en los que el salario mínimo esté protegido a nivel de convenios colectivos no estarán obligados a introducirlo ni hacer que dichos convenios sean de aplicación universal.



"Con el acuerdo sobre salarios mínimos, estamos escribiendo la historia sociopolítica en Europa. Por primera vez, la legislación de la UE contribuirá directamente a garantizar que los trabajadores reciban salarios más justos y mejores", ha señalado el ponente del grupo Partido Popular Europeo del Parlamento Europeo, Dennis Radtke, en un comunicado.





In the Political Guidelines, we promised a law to ensure fair minimum wages in the EU.



With today's political agreement about our proposal on adequate minimum wages, we deliver.



The new rules will protect the dignity of work and make sure that work pays. pic.twitter.com/vx1kRDfIYL