La inflación vuelve a batir récord en la Eurozona arrastrada por la energía

La tasa anual de inflación en la eurozona subió una décima en enero con respecto a diciembre y alcanzó la cifra récord del 5,1 % en el primer mes de 2022, según informó este miércoles la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.



De esta forma, Eurostat confirmó hoy la primera estimación que publicó el pasado 2 de febrero. La cifra del 5,1 % es la más elevada de toda la serie histórica.





Euro area annual #inflation up to 5.1% in January https://t.co/O52VzMAMfC pic.twitter.com/tSLPiU75xM