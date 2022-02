La 'guerra de la televisión' aviva la tensión entre Alemania y Rusia

Las complejas relaciones entre Alemania y Rusia se han enturbiado aún más por un conflicto de carácter informativo, protagonizado por la suspensión del canal en alemán del medio ruso RT y la prohibición de la cadena pública alemana Deutsche Welle en Rusia.



El ministerio de Exteriores ruso decidió este jueves retirar la licencia a la cadena pública germana y clausurar sus oficinas en Moscú en represalia por la decisión del regulador de medios alemán de prohibir la retransmisión del nuevo canal RT Deutsch.



Berlín y Moscú se acusan mutuamente de coartar la libertad de prensa y de opinión en una disputa que viene de lejos pero que se ha intensificado al ahondarse en los últimos meses la crisis en torno a Ucrania.



"El momento es desfavorable, en vista de la situación política es como una gota más de aceite en el fuego," afirmó a EFE Ingo Peters, profesor de ciencias políticas de la Universidad Libre de Berlín sobre la decisión del regulador alemán, la Comisión para la Supervisión de Medios de Comunicación (ZAK).



El experto en relaciones internacionales destacó sin embargo que ésta se produjo a consecuencia de que RT Deutsch comenzara a retransmitir por satélite el pasado diciembre sin disponer de la correspondiente licencia de emisión.





According to a statement of Russia's Ministry of Foreign Affairs, DW will lose all accreditations in Russia, which would lead to the closure of the Moscow bureau of #DeutscheWelle, Germany's international broadcaster.https://t.co/ajQ5c8Ab4y