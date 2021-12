Borrell insta a la Unión Europea a “innovar” en defensa

Bruselas – El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, avisó ayer de que la UE será "irrelevante" en defensa si no invierte en innovación y que eso "determinará nuestra posición en el escenario global los próximos años". "O invertimos mucho en innovación en defensa o nos convertiremos en irrelevantes. Sí, seguiremos teniendo ejércitos y organizando desfiles, pero desde el punto de vista de las implicaciones prácticas en el juego de la política de fuerza nos convertiremos en irrelevantes", declaró durante la conferencia anual de la Agencia Europea de Defensa (EDA, sus siglas en inglés).

Borrell subrayó que en la actualidad "está de vuelta la política de fuerza", lo cual, en su opinión, requiere que la Unión Europea "se convierta en un proveedor de seguridad y actúe como tal" y que eso "dependerá mucho de nuestra capacidad de innovar".

Según la EDA, en 2020 los Estados miembros de la agencia asignaron 2.500 millones de euros a la investigación y la tecnología de defensa, lo que supone el 1,2 % del gasto total en defensa de los países de la EDA.

En contraste, señaló que EE.UU. dedica "el 2%" de su presupuesto en Defensa a investigación e innovación, mientras que Israel destina el 5% del PIB a la investigación civil y de defensa. "La UE y sus Estados miembros necesitan hacer mucho más en innovación en defensa y hacerlo juntos, porque hacerlo cada uno en su lugar, en su pequeño lugar, en algunos casos en su muy pequeño lugar, no será rentable para nadie", resaltó.

Borrell incidió en que la mayoría de Estados miembros ha incrementado el gasto en defensa, pero no el destinado a la tecnología e investigación. "Aumentamos en los instrumentos clásicos, incrementando lo que tenemos, pero no invirtiendo en lo que no tenemos y necesitamos", resumió.

Recordó , asimismo, que la defensa siempre ha estado "a la vanguardia" de la innovación y que algunos avances "con tremendas implicaciones" en el ámbito civil surgieron en las fuerzas armadas.