Bruselas no dará fondos europeos para alambradas ni vallas en las fronteras

bruselas – La Unión Europea (UE) no financiará con fondos europeos la construcción de vallas ni alambradas en las fronteras exteriores contra la inmigración irregular, un asunto que se debatió en la cumbre europea que finalizó ayer, dijo la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen . "He dejado claro que existe un entendimiento entre el Parlamento Europeo y la Comisión sobre no financiar alambradas con púas ni vallas" con cargo al presupuesto europeo, señaló en rueda de prensa Von der Leyen al término de la cumbre.

En una carta dirigida a la Comisión Europea hace unas semanas, doce países –Austria, Bulgaria, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Grecia, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia y Eslovaquia– pidieron que se permita recurrir a la financiación europea para construir "barreras físicas", como "medida efectiva de protección de las fronteras".

La presidenta de la Comisión explicó que ya existe financiación para la gestión de las fronteras en el presupuesto europeo, "y no solo para los equipos, también para personal y medios electrónicos e infraestructura", pero excluyó que las vallas y alambradas puedan beneficiarse.

Ademas, de nada sirven los muros cuando muchos migrantes llegan por vías aérea o marítima, dijo, por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron.

Acciones concretas Además, en la cumbre se acordaron nuevas sanciones contra Bielorrusia por facilitar la entrada de miles de migrantes irregulares a la UE a través de las fronteras con Lituania, Polonia y Letonia.

Los Veintisiete subrayaron que no aceptarán "ningún intento de terceros países de instrumentalizar a migrantes con fines políticos", condenaron los ataques híbridos en las fronteras de la UE e indicaron que "responderán" a ellos. Además, invitaron a Bruselas a proponer "cualquier cambio necesario en el marco legal" y medidas concretas acompañadas de apoyo financiero para "asegurar una respuesta inmediata y apropiada".

El régimen del presidente Lukashenko lleva meses, según los Veintisiete, impulsando una "guerra híbrida" que se plasma en la entrada de miles de migrantes irregulares a la UE.