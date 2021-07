Una tregua para intentar salvar al Movimiento 5 Estrellas

Roma – El cómico Beppe Grillo, fundador del Movimiento 5 Estrellas (M5S), la formación política que obtuvo el mayor número de votos en las últimas elecciones generales en Italia, ha cedido en la batalla que mantiene con el ex primer ministro Giuseppe Conte por el liderazgo del partido y ha concedido una tregua para que un grupo de "sabios" intente acercar las posiciones de ambos.

A instancias de destacados miembros del M5S, Grillo ha accedido a desconvocar la votación para elegir una nueva directiva y, en su lugar, ha nombrado un comité de siete pesos pesados del partido, entre los que figuran el ministro de Exteriores, Luigi di Maio, y el presidente de la Cámara de los Diputados, Roberto Fico, para que se ocupen de los cambios normativos.

El pasado lunes, Conte, que se perfilaba como el futuro líder del movimiento y que goza de gran popularidad en el electorado italiano, advirtió a Grillo de que el partido debía reformarse para no perder adeptos durante una rueda de prensa en la que se esperaba que anunciase que aceptaba ponerse al frente del M5S.

"No puedo involucrarme en un proyecto en el que no creo", aseguró Conte entonces, a lo que Grillo respondió poco después diciendo que el ex primer ministro durante dos años con el M5S no podrá resolver los problemas de la formación "porque no tiene ni visión política ni capacidad de dirección".

Ahora Grillo da un paso atrás con el anuncio de tregua, que llega después de una intensa labor de mediación de algunos parlamentarios, en particular de Di Maio, que este jueves se reunió con Conte y que apuesta por el ex jefe del Ejecutivo para devolver la fuerza al M5S, en caída libre en los sondeos en los últimos meses. La formación fue la más votada en las elecciones generales del 2018, con el 32 % de los sufragios, cuenta ahora solo con una intención de voto del 17 %.

El cisma al que según los medios italianos se enfrenta el partido, dividido entre los partidarios de Conte, como algunos de los que fueron ministros en sus gobiernos, que formarían otro partido, y por otro los afines a Grillo, que apostarían por la reconstrucción del Cinco Estrellas con un modelo similar al de los orígenes como partido antisistema, podría afectar también al Gobierno técnico de Mario Draghi.