Comienza un trimestre clave para impulsar la campaña de vacunación en la UE

La Unión Europea (UE) afronta desde este jueves los tres meses que Bruselas considera clave en la campaña de vacunación contra el coronavirus, que deberían compensar un inicio de año accidentado para colocar al bloque en el camino hacia el 70% de mayores de edad vacunados para finales del verano.



El comienzo de abril marca la llegada de un periodo que se ha repetido como un mantra entre los círculos europeos: los incrementos en las entregas de vacunas del segundo trimestre deberían ayudar a superar con creces las tasas de inmunización que los Estados miembro han registrado hasta ahora y que dejan al bloque comunitario lejos de sus objetivos globales de vacunación.



"Los Estados miembro necesitan estar preparados para una aceleración en la entrega, organizando una vacunación en masa y campañas para convencer a los ciudadanos de ser vacunados", avanzó este miércoles el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, en Twitter.





Member States need to be ready for an #acceleration in the delivery by organising mass vaccination and campaigns to convince citizens to get vaccinated.



These figures are also positive sign of our ability to expand our production capacities in ???? in the medium and long term.