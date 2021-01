La UE acuerda restringir viajes a zonas de máxima propagación del virus

Los países de la Unión Europea acordaron este jueves que los Estados miembros puedan restringir puntualmente la movilidad en las fronteras internas y externas de la UE si la situación sanitaria lo requiere, pero se comprometieron a mantener abierto el espacio Schengen de libre circulación.



"Estamos totalmente convencidos que tenemos que mantener las fronteras abiertas para mantener el buen funcionamiento del mercado interior" pero "se pueden considerar restricciones en los desplazamientos no esenciales", declaró el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, al término de una teleconferencia de líderes de los países de la UE.





