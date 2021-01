La UE deja de reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela

bruselas – A partir de ayer la Unión Europea (UE) no se referirá más al líder opositor venezolano Joan Guaidó como presidente interino del país latinoamericano. La falta de reconocimiento se debe a que ya ha expirado el mandato de la Asamblea Nacional que Guaidó presidía, y para la que no ha sacado representación alguna en las últimas elecciones al apostar por la abstención, una estrategia a la que no se sumaron el resto de partidos de la oposición. En cualquier caso, Bruselas manifestó su intención de seguir trabajando con Guaidó y otros dirigentes venezolanos para lograr una salida pacífica a la crisis política de la Nación.

En un comunicado, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, aseguró que la UE mantendrá su contactos "con todos los actores políticos y de la sociedad civil para devolver la democracia a Venezuela, incluido en particular Juan Guaidó y otros miembros de la Asamblea Nacional saliente". Aunque opina que la elección de esta en 2015 fue la última expresión libre de los venezolanos en un proceso electoral, la UE evita apoyar la extensión del mandato de Guaidó como presidente de la Cámara y por lo tanto como presidente encargado.

En diciembre, los Veintisiete decidieron no reconocer el resultado de las elecciones legislativas en Venezuela, al considerar que no cumplieron los estándares internacionales "mínimos" y se dieron un mes de plazo para definir su relación con la Asamblea Nacional.

borrell, contra el chavismo En este sentido, Borrell lamenta "profundamente" que la Asamblea Nacional haya asumido su mandato este martes tras unos comicios que no fueron democráticos. Asimismo, reiteró su apuesta por un diálogo nacional inclusivo que permita una salida política a la crisis en Venezuela que pasa por la celebración de elecciones locales, legislativas y presidenciales, en opinión del político catalán.

"La UE llama a las autoridades venezolanas y sus líderes a priorizar los intereses del pueblo y unirse en una transición liderada por venezolanos que pueda permitir una salida pacífica, inclusiva y sostenible a la crisis", añadió la declaración del Alto Representante, que reiteró que la UE está lista para apoyar ese proceso.

Este martes en actos paralelos, el chavismo y la oposición que encabeza Juan Guaidó dieron inicio a sus respectivas asambleas, con cada una de las dos partes reivindicándose como representantes legítimas de Venezuela y apelando a una comunidad internacional que está igualmente dividida sobre la situación política del país.

Guaidó, que en enero de 2019 se autoproclamó presidente encargado del país haciendo valer precisamente su supuesta legitimidad frente al presidente, Nicolás Maduro, ha lanzado un nuevo llamamiento a la "unidad" para encarar lo que considera un último intento para poner fin a la "usurpación" que representaría el actual Gobierno, que obtuvo una amplia mayoría en las elecciones al ganar con el 69% de los votos.

El chavismo, que gobierna en Venezuela desde 1999, retomó el control del Parlamento, nombrando como nuevo jefe de la Asamblea Nacional al exministro de Información Jorge Rodríguez, después de haber obtenido 256 de los 277 escaños. Pese a ello, Guaidó anunció la prolongación, por un año, de las funciones de los diputados antichavistas, bajo la figura de la Comisión Delegada, contemplada en la Constitución para operar solo durante los períodos vacacionales de los diputados, pero que carecerá de atribuciones prácticas.

la nueva asamblea

El chavismo recupera el control. El martes los nuevos representantes de la Asamblea Nacional elegida en los comicios del pasado 6 de diciembre tomaron sus asientos. De este modo, se materializó la recuperación de la mayoría en la Cámara por parte del chavismo tras un impás de cinco años en manos de la oposición.

detractores

El Grupo de Lima considera ilegítima la nueva Asamblea. El Grupo de Lima, conformado por 17 países americanos contrarios al chavismo, expresó su rechazo a la nueva Asamblea Nacional Venezolana. Asimismo trasladó su apoyo al dirigente opositor Juan Guaidó y a su Comisión Delegada. "No reconocemos la legitimidad ni la legalidad de la Asamblea Nacional instalada el 5 de enero de 2021", pues "es producto de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre de 2020, organizadas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro", denunció el Grupo de Lima.

apoyos

El Kremlin fortalece sus lazos con el chavismo. Rusia está dispuesta a cooperar estrechamente con la nueva Asamblea Nacional de Venezuela y fortalecer las relaciones estratégicas entre ambos países, declaró ayer la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova. "Confirmamos nuestra decisión de cooperar estrechamente con Venezuela, su pueblo y las autoridades legítimas. Continuaremos fortaleciendo las relaciones de asociación estratégica que se desarrollan establemente en muchas direcciones de interés mutuo", señaló en una declaración publicada por la Cancillería rusa.