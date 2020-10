Bruselas expedienta a Reino Unido por romper el acuerdo del Brexit

La Comisión Europea (CE) ha anunciado la apertura de un procedimiento de infracción contra el Reino Unido por no haber retirado antes de finales de septiembre el proyecto de ley que viola el acuerdo sobre la retirada británica de la Unión Europea (UE).



El anuncio lo realizó la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, durante una breve comparecencia en la que no admitió preguntas.



En concreto, la política alemana precisó que Bruselas ha enviado a Londres una carta de emplazamiento, el primer paso en el procedimiento de infracción comunitario, a la que el Reino Unido debe responder en el plazo de un mes con sus observaciones.





