Investigan dos agresiones sexuales a menores en Ugao-Miraballes

La Ertzaintza está investigando dos presuntas agresiones sexuales en Ugao-Miraballes. Fuentes del departamento de Seguridad han informado de la apertura de las investigaciones, aunque al estar estas en curso no han dado detalles de lo ocurrido y no han confirmado si en ambos casos las víctimas son menores de edad.



Los dos sucesos se registraron el pasado fin de semana, en concreto el día 13 en el caso de la presunta agresión sexual ocurrida en Ugao-Miraballes, según han precisado las mismas fuentes. Al parecer una de ellas menor de 16 años fue abordada por un desconocido que la llevó a unas escaleras y otra de 13, por dos individuos en una parada de autobús. De momento no se han facilitado más datos.



Por otra parte, la Ertzaintza ha detenido este jueves en Hondarribia a un hombre, de 29 años de edad, acusado de un delito de agresión sexual contra una mujer perpetrado durante el pasado fin de semana en esta localidad guipuzcoana. A través de una denuncia interpuesta el pasado martes, la Ertzaintza pudo conocer que los hechos se produjeron el viernes, 11 de febrero, en un domicilio de Hondarribia. Seguidamente se inició una investigación policial para averiguar lo sucedido y dar con el paradero del presunto autor de los hechos.







