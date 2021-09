Noche de incidentes: un detenido en Galdakao y una pelea durante un botellón en Portugalete

El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha confirmado que se ha producido un detenido esta pasada noche durante los incidentes registrados en Galdakao, mientras que en Portugalete dos grupos se han enfrentado e iniciado una pelea en el transcurso de un botellón.

En una entrevista a Radio Euskadi, Erkoreka ha afirmado que no ha habido altercados graves esta pasada noche durante las 'no fiestas' en distintos municipios, aunque ha habido algunos incidentes en Galdakao, Portugalete, Bilbao, Amurrio, Tolosa y Plentzia, pero "no han sido grandes algaradas particularmente reseñables".

Sin embargo cree que ninguno ha sido particularmente grave y ha precisado que, en el caso de Galdakao, se ha producido una detención y en Portugalete se ha dado la "particularidad" de que había un botellón, en el transcurso del cual se han enfrentado dos grupos que se han puesto a pelear entre sí y se han lanzado botellas mutuamente.

Josu Erkoreka ha indicado que la movilización en torno a los botellones no ha sido "muy distinto" este verano al pasado, pero este "se han puesto con más intensidad los focos, aún cuándo la dinámica de botellones y su entorno era muy parecida". Según ha señalado, debido a las restricciones por la pandemia, se han generado "unas tensiones y unos afanes de liberación que han hecho que toda la sociedad presté especial atención a lo que ocurre a lo largo de la noche".

"Pero no es algo cualitativamente distinto a lo que ocurrió el verano pasado pero le hemos prestado más atención y llevamos un año más de experiencia y fatiga pandémica, lo cual se empieza a notar de manera ostensible en este tipo de episodios", ha añadido.

El consejero de Seguridad ha señalado, en relación a la Ertzaintza y al actual modelo policial, que hay que tener en cuenta que la realidad delictiva está cambiando, sobre todo, en el mundo occidental y ahora hay delitos que no existían hace muy pocos años y que ahora se están manifestando "de manera particularmente intensa", como son todos los que se producen a través de la red.

Según ha apuntado, el mundo delictivo se está digitalizando y hoy en día, uno de los instrumentos fundamentales para delinquir son las tecnologías de la información y de la comunicación y no se trata solo de delitos de tipo económico sino que ha citado también el cyberbulling.

En este sentido, ha manifestado que eso requiere un "reenfoque" en el planteamiento policial y se está en un proceso de adaptación de la Ertzaintza en materia de formación para que se pueda prestar atención "a esta realidad delicitiva". "Se requiere una policía particularmente adiestrada para moverse en la red y controlar los movimientos en la red", ha añadido.

Asimismo, ha subrayado que la renovación generacional que se está dando en la Ertzaintza facilita ese proceso porque las nuevas generaciones que se incorporan a la plantilla son "digitales nativos" lo que hace que estén "más adiestrados y tienen más capacidad para moverse en este mundo de las redes".

Respecto a si han recibido propuestas de otros grupos para cambiar el modelo policial, una petición en la que insiste EH Bildu, ha manifestado que es una reivindicación que la izquierda abertzale viene formulando desde hace tiempo cuando la Ertzaintza "era muy diferente a la actual".

"Su leitmotiv es pedir un nuevo modelo policial, un modelo distinto sea cual sea el modelo policial porque el de hace 20 años y el actual no tiene nada que ver. La Ertzaintza de hace 20 años con el desafío fundamental de ETA y con otros desafíos no tiene nada que ver con la actual, que esta es más próxima, más cercana y se mueve en un entorno digital y mucho más tecnificado. Se planteaba una reivindicación y ahora se mantiene exactamente la misma", ha añadido.

Erkoreka, que ha señalado que el modelo policial está en "permanente adaptación y evolución", ha indicado que cada vez que pregunta cuál es el modelo policial por el que se opta, "el presuntamente mejor que la actual", tampoco encuentra "fórmulas muy articuladas" y se dan "ideas muy vagas, imprecisas que no significan nada o que pueden significar una cosa o la contraria".