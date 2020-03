Mata a su mujer y su hija en Sanfuentes y se atrinchera en un local de Portugalete

Portugalete/Abanto Zierbena - La dolorosa lista de crímenes machistas en Euskadi inscribió ayer sus primeros dos nombres de este año en Sanfuentes. En este barrio de Abanto Zierbena fueron hallados pasadas las 14.00 horas de ayer los cuerpos sin vida y con evidentes signos de violencia de una mujer de 56 años y de su hija de 24. El hallazgo fue posible gracias al aviso de un hostelero de Santurtzi a quien, el presunto asesino, Faustino M. S., de 60 años, había confesado el crimen y había entregado las llaves de su domicilio. Tras la confesión, el hostelero acudió de inmediato a las dependencias de la Er-tzaintza para dar la voz de alarma. Los agentes que se personaron en el chalé de la urbanización Montellano de Sanfuentes en el que residía la familia desde hace más de una década confirmaron el macabro hallazgo y, acto seguido, comenzó la búsqueda del presunto asesino. La pista a seguir era un Ford Mondeo negro en el que habría huido del lugar del crimen. La Policía autonómica inició la búsqueda de Faustino, en los locales en los que desarrollaba sus negocios inmobiliarios.

El primero de los rastreos les llevó a un local de la calle Juan XXIII de Santurtzi. Hasta allí acudieron más de una decena de agentes de la Er-tzaintza, entre ellos algunos especializados en negociaciones e intervenciones con armas ante la posibilidad de que el presunto asesino estuviese atrincherado en el local, y tres ambulancias. La gente comenzó a acercarse una vez vio el cordón policial. "¿Qué es, algo del coronavirus? Es que tanta ambulancia...". No tenía nada que ver con la enfermedad que acapara portadas y que es novedosa, sino con un viejo conocido para el que, de momento, no se ha encontrado cura siglos después: la violencia machista. Pese al despliegue, los ertzainas no encontraron a nadie en dicho local, por lo que trasladaron el operativo a otra lonja, situada en la calle Itsasalde, a pocos metros del primer local. Tampoco encontraron allí al sospechoso, por lo que acudieron a otras instalaciones en las que el presunto asesino desarrollaba sus negocios inmobiliarios en la calle José Miguel de Barandiaran. Después de que los tres primeros registros resultaran infructuosos, el operativo de la Er-tzaintza puso rumbo a Portugalete.

Fue allí cuando, a las 16.00 horas, hallaron en la avenida La Pastora el Ford Mondeo que la Policía vasca buscaba, el automóvil en el que había huido el presunto asesino. Dicho hallazgo fue la antesala de la localización de Faustino tras más de dos horas de intensa búsqueda, Encontrado el coche, los agentes de la Ertzaintza, en coordinación con la Policía Local de Portugalete, acudieron a unos locales de la calle Almirante Cristóbal Mello, propiedad del presunto asesino, en los que, al igual que en uno de los registrados en Santurtzi, se podía leer el anuncio de Se venden trasteros. Al entrar en el local, los agentes hallaron a Faustino semiinconsciente ya que, al parecer, había ingerido una alta dosis de pastillas para tratar de acabar con su vida. Visto el estado en el que se encontraba el sospechoso, una ambulancia acudió al lugar para, pasadas las 17.00 horas, trasladar a Faustino a un centro hospitalario, lugar donde, hasta que pueda prestar declaración, permanecerá custodiado.

Conmoción El terrible suceso que acabó ayer con la vida de las dos mujeres -aún se desconoce el modus operandi del autor- creó una gran conmoción en Abanto y especialmente en el pequeño barrio de Sanfuentes, orillado a la N-634, de apenas mil vecinos. "Estamos muy impresionados, sobre todo porque la pareja era muy conocida ya que solían alternar juntos por los bares del pueblo y no había motivos para sospechar que hubiera problemas de convivencia que pudieran desembocar en este desenlace. Ayer (por el martes) si es cierto que él estuvo solo, pero eso no indica nada, por lo que estamos muy sorprendidos por lo inesperado del caso", señalaron a DEIA varios vecinos del enclave.

La reacción popular e institucional ante este desdichado suceso no se hizo esperar y tendrá continuidad hoy con una concentración ciudadana, prevista para las 19.00 horas, en la explanada del Ayuntamiento abantoarra para denunciar la violencia machista. En este sentido la junta de portavoces del Ayuntamiento de Abanto Zierbena manifestó su "más enérgica condena y rechazo hacia estos hechos y muestra absoluta solidaridad y cercanía con sus familiares". La fuerzas políticas declararon que la violencia contra las mujeres "es el símbolo más brutal de la desigualdad entre mujeres y hombres en nuestra sociedad y supone un serio atentado contra la dignidad e integridad física y moral de las mujeres y, en consecuencia, una grave e intolerable violación de los derechos humanos". Tras recordar que la responsabilidad ante esta lacra recae en "toda la sociedad" y solicitar a la población "tolerancia cero ante estas situaciones", convocó una concentración ciudadana de repulsa que si ayer tuvo carácter multitudinario en la plaza Pilar Abin de Sanfuentes y hoy se visualizará ante el Ayuntamiento.

