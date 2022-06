BASTÓ con abrir bien los ojos para verlo con asombro y prestar atención para escucharlo con interés. ¿Acaso no es el agua dulce la sangre de la tierra madre, la fuente de la vida? Es un viejo problema, habida cuenta que fue ya el mismísimo Víctor Hugo, allá por el siglo XIX, quien nos dijo que produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras los hombres no escuchan. Lo hemos escuchado también a la gente pionera en la lucha por la sostenibilidad: la tierra no es una herencia sino un préstamo que hemos de dejar a generaciones venideras.

Es por ello, por todo ello, que en esta primera edición de los DEIA Lurra Bizkaia Sariak, organizada en colaboración con el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, se rindió un homenaje a todas aquellas entidades que innovan, invierten e investigan para reforzar la apuesta y lanzar un all in por la sostenibilidad. Antes de que floreciese ese campo de actividades sensibilizadas la ceremonia contó con la conferencia on line de Carlos Fernández Jauregui, director de Water Assessment and Advisory Global Network y uno de los hombres más conocedores del uso los recursos hídricos en el mundo. La primera imagen que mandó ya impactaba: una réplica del globo terráqueo y sobre ella, como si fuese algo de sudor o una lágrima, una pequeña gota. Era, tal y como lo explicó, los recursos de agua dulce que hay en la tierra. Créanme: acojona. En ese tono fue toda la conferencia ("cada diez segundos muere en la tierra una persona por problemas vinculados con el agua", dijo. ¡Glups!), salvo si se juzga que habló del País Vasco como un de un pequeño oasis, aún con sus salvedades que algo mejoran.

Había tomado la palabra antes el presidente edel Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Kepa Odriozola, quien evocó los 55 años de vida de la institución, en tiempos de expansión, sombríos y de superación. Lo hizo ante opiniones autorizadas como las de la viceconsejera de Sostenibilidad Medioambiental, Amaia Barredo; la presidenta de Junta Generales de Bizkaia, Ana Otadui; la diputada foral Amaia Antxustegi y el director general de Editorial Iparraguirre, Javier Andrés, y otras voces que prestaron su apoyo como las de Santi Ansareo, director general de Grupo Ansareo AEB S.L.; Joseba Arrieta, director de Producción de Gaimaz, y Jorge Gómez, director general de Tecman. Todas eran voces sensibilizadas.

Por ello acudieron a una gala sensible y sostenible guiada por la subdirectora de DEIA, Susana Martín, y Alain Salterain donde se entregaron premios de diversa índole. Así, en la categoría de ciencia se impuso Gaiker, con su director general, Santi Rementeria a la cabeza, y su impulso a la creación de un Centro Avanzado de Tratamiento de Agua Bilbao Bizkaia; en la de cambio climático hizo lo propio el Palacio Euskalduna (Nerea Lupardo al frente...) con su proyecto cero plástico en los servicios de catering y restauración; en Agenda 21, Bizkailab, con Garbiñe Henry entregada en la lucha, y su propuesta Sostenibilidad; en Biodegradable, la mancomunidad de Busturialdea con Josu Olano como patrón en la tarde y con su mirada al reciclaje de plásticos agrarios; en Labor Social Lantegi Batuak (oíganle a Ramón Bernal...) y su proyecto de recuperación de mascarillas generando aceite de uso industrial; y en Agua, Azti, con Rogelio Pozo, director general de la compañía al frente, por proyectos de eficiencia hídrica en empresas.

