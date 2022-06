Instituciones y partidos piden no bajar la guardia ante los discursos de odio

Las instituciones y partidos vascos han instado en este Día Internacional por los Derechos de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales a "no bajar la guardia" ante episodios de LGTBI-fobia e "ideas políticas contrarias a la diversidad sexual y de género", y han apelado a "combatir los discursos de odio".



Los colores del arcoíris se han dejado ver con fuerza este martes en los edificio públicos de Euskadi, que se han engalanado con banderas multicolores con motivo de esta jornada de "celebración" por los avances conseguidos pero también de "reivindicación" de los derechos que aún quedan por alcanzar.



La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha advertido de que los episodios de LGTB-Ifobia "ocurridos recientemente" en Euskadi "ponen de manifiesto el largo camino que aún queda por recorrer en este ámbito y la necesidad de no bajar la guardia".



Ha animado a los vascos a "implicarse en el largo proceso hacia la normalización" de este colectivo y ha reivindicado "el derecho a la convivencia desde la diversidad afectivo sexual y de género" no solo hoy sino todos los días del año.



En el Parlamento Vasco representantes de todos los grupos, excepto Vox, se han concentrado en el exterior junto a una bandera arcoíris y rodeando un gran vinilo colocado en el suelo con el lema "Por los derechos y la diversidad".



Esta noche la fachada del Legislativo se iluminará con los colores de la bandera LGTBI, al igual que ocurrirá con la del Ayuntamiento de Vitoria, institución que se suma de esta manera a las celebraciones del Orgullo.



También en Álava, la Diputación ha pedido "no bajar la guardia ante los últimos sucesos de LGTBI-fobia", ni tampoco ante "determinadas ideas políticas contrarias a la diversidad sexual y de género" y ha emplazado a los ciudadanos a "implicarse" con la igualdad: "Cualquier acción, por pequeña que sea, es importante".



Las Juntas Generales de este territorio han advertido también de que es necesario "continuar trabajando en la consolidación de la lucha contra las distintas discriminaciones" y en el respeto hacia "todas las identidades, orientaciones y expresiones de género".



El Ayuntamiento de Bilbao ha recurrido a las redes sociales para reivindicar "una igualdad real, totalmente normalizada y libre de prejuicios, donde todas las personas puedan visibilizar, con libertad, su idiosincrasia y afectos".



