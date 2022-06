ONCE apoyó a casi mil entidades sociales en 2021, lo que ha permitido el desarrollo de 2.192 proyectos

Miguel Carballeda, presidente de la fundación ONCE.

Miguel Carballeda, presidente de la fundación ONCE. Alberto Ortega

Fundación ONCE apoyó la labor de 954 asociaciones de personas con discapacidad en 2021, gracias a las distintas convocatorias que lanzó a lo largo del año pasado con el objetivo de fortalecer y promover el tejido de entidades sociales cuyo fin es la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Este es uno de los principales datos incluidos en el 'Estado de Información No Financiera y Diversidad Consolidado (EINF)' de Fundación ONCE, aprobado este viernes en la reunión del Patronato, presidida por Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE.

El documento indica también que las 954 organizaciones de personas con discapacidad apoyadas por Fundación ONCE el año pasado han puesto en marcha un total de 2.192 proyectos que se centran en el empleo, la formación y la eliminación de barreras arquitectónicas y sociales.

De todos los proyectos presentados, se han aprobado el 80,3%, lo que supone una inversión de 78,3 millones de euros a lo largo del pasado ejercicio y una mayor inversión social que antes de la pandemia.

Dentro de los distintos proyectos que se llevan a cabo para la mejora de la formación y el empleo de las personas con discapacidad destaca 'Por Talento Digital', cuya sede física se abrió en Madrid a finales de 2021. Gracias a esta iniciativa se han formado 5.314 personas con discapacidad, que han pasado por alguno de los 803 cursos impartidos.



Renovación de cargos

Dentro del orden del día de esta reunión del Patronato figuraba también un punto de renovación de cargos, donde se nombró a Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España, como nueva vicepresidenta tercera de Fundación ONCE, y a Roberto Suárez, presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas, como nuevo vicepresidente cuarto de Fundación ONCE.

Por último, y como parte de la política de transparencia y buen gobierno de la entidad, se aprobaron las memorias anuales en materia de cumplimiento penal y tributario, según indica la entidad.