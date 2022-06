Este es el peligro de tener el DNI caducado

Época veraniega o vacacional y mucha gente comienza a preparar viajes, planes, escapadas, etc. Si se quiere viajar al extranjero normalmente el pasaporte o el DNI suelen revisarse para ver si están en regla o necesitan actualizarse ya que se encuentran caducados o con un fecha muy próxima de caducidad.

El hecho de tener el DNI caducado puede traer muchos quebraderos de cabeza. Más allá de situaciones complicadas ante los cuerpos de seguridad del Estado, el no tener en regla el documento nacional de identidad afecta también al acceso al dinero de cada individuo.

Puede darse el caso de que una persona vaya al supermercado y quiera pagar la compra con su tarjeta, pero que el datáfono rechace la operación. Quizás se trate de un error técnico. Sin embargo, al salir del súper acude a un cajero para sacar dinero y se topa con que no se le entrega ni un euro. Lo sorprendente es que en la cuenta bancaria tiene dinero, sigue ahí, pero no se puede tocar. Eso ocurre cuando una entidad bancaria bloquea una cuenta corriente. El titular ve bloqueado su acceso a ella, no puede sacar dinero, ni realizar transferencias, ni siquiera pagar con tarjeta o atender recibos. El motivo no es otro que tener el DNI caducado.

Actualizar el DNI

Todos los bancos tienen la obligación de tener identificados a su clientes, no solo con la petición del DNI al darlos de alta, sino asegurándose de que mantienen actualizado y en regla el documento. Si este caduca y no se entrega al banco el nuevo documento para que la entidad pueda digitalizarlo, es más que probable que la cuenta bancaria termine bloqueada.

Cuando la fecha de vencimiento del DNI está próxima las entidades bancarias suelen enviar un aviso a sus clientes recordándoles que deber digitalizar el nuevo. Dichos mensajes pueden pasar desapercibidos o se ignoran. Si tras varios avisos, el usuario no presenta el documento en vigor, el banco bloqueará la cuenta muy previsiblemente.

Las entidades bancarias pueden ejecutar esta acción de restricción o bloqueo de una cuenta, siempre que tengan causa justificada y avisando previamente al cliente.

El Banco de España señala que "una entidad puede decidir adoptar medidas restrictivas en la operativa de los clientes, como sería el bloqueo de la cuenta, basándose en el hecho de que el cliente desatienda de forma continuada sus peticiones de documentación o actualización de la información".

De todos modos, las restricciones deben aplicarse de forma gradual. Sobre esto, el regulador clarifica que "para ello, se pueden valorar aspectos como los requerimientos sucesivos, el plazo dado para cumplirlos, el canal por el que se han comunicado o la aplicación previa de restricciones operativas parciales antes de recurrir a bloqueos totales, etcétera".

El Banco de España apunta que en caso de que un cliente tenga el documento nacional de identidad o el permiso de residencia caducado, el bloqueo total de la cuenta bancaria solo quedaría justificado cuando la identidad del cliente no pudiese acreditarse. En caso contrario, sería una medida desproporcionada.

Actuar antes del bloqueo

Para evitar males mayores, lo ideal es actuar antes de cualquier acción restrictiva sobre la cuenta bancaria. Si el DNI caduca en breve, esa persona tendrá que acudir a renovar el documento en los lugares destinados y regulados para ello. Después, el cliente deberá acercarse a una sucursal con el nuevo documento antes de que la cuenta le sea bloqueada. El banco digitalizará el DNI y la cuenta continuará operativa.

Fuentes del comparador de productos financieros HelpMyCash.com explican que algunas entidades dan la opción de renovar el documento de identidad subiendo una foto a su app.