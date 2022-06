Cómo marcan los pisos los ladrones para entrar a robar

Llega el verano, las fiestas y las vacaciones, y como viene siendo habitual aumentan los robos en viviendas y los mensajes de prevención dirigidos a la ciudadanía. En las últimas horas Policía Nacional y Mossos han advertido a través de sus redes sociales de los últimos métodos que utilizan los ladrones para marcar pisos y saber si una persona está o no en la vivienda.



Los ladrones, advierten los agentes, ponen marcadores de papel, plásticos transparentes entre la puerta y el marco o pegamento en las puertas de los pisos para saber cuáles están vacíos. Si no te fijas, pueden pasar desapercibidos. En una segunda visita comprueban si los marcadores aún estaban puestos, y así saben si puede haber alguien en el interior y tienen vía libre para entrar o no a robar.



La Policía pide que se verifique que no hay marcas como las que explican en la foto entre el marco y la puerta, o que no se ha caído ningún marcador al suelo cuando ha abierto la puerta de su domicilio.

Els lladres posen marcadors de paper, plàstic o cola a les portes del pisos per saber quins estan buits. Si no t'hi fixes poden passar desapercebuts. T'expliquem com ho fan. Fixa-t'hi i si en detectes algun, contacta amb el @112 #LlarSegura pic.twitter.com/D3LO8FRVZi — Mossos (@mossos) June 6, 2022

Un triángulo: para indicar la presencia de una mujer sola en la vivienda

Un círculo: para indicar que la casa es un posible objetivo

Un círculo atravesado por una barra: para indicar que se debe evitar entrar en esa vivienda

Varios trazos verticales y alineados: para indicar la presencia en la vivienda de objetos de valor

Letra M: para indicar que el robo debe efectuarse preferentemente por la mañana

N: robo por la noche

D: robo en domingo

Asimismo hay ladrones que marcan las casas más accesibles conEstos símbolos, que suelen estar hechos con tiza o rotulador, forman parte del código de signos que utilizan para diferenciar sus objetivos. Algunos de los más comunes son estos:Conviene ser muy cautelosos con las imágenes y mensajes que se envían a través de las redes sociales.Es recomendable también pedir a algún vecino que retire la correspondencia y folletos publicitarios de nuestro buzón o puerta de entrada. En viviendas individuales, recuerdan los agentes, conviene solicitar a alguien de confianza que riegue las plantas de la entrada y retire las hojas secas de la puerta de acceso para dar sensación de presencia.