Eliminar las mascarillas exigirá el aval de expertos científicos y sanitarios

El Congreso aprobó el jueves una moción acordada por Ciudadanos con el PSOE que insta al Gobierno a suprimir la obligatoriedad del uso de las mascarillas en interiores pero, eso sí, cuando así lo aconsejen la comunidad científica y las autoridades sanitarias. Y es que el Ejecutivo, que hace solo unos semanas hablaba de que esa medida llegaría "muy pronto", aún está a la espera de que los expertos sanitarios le den el plácet. Así lo confirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz adjunto de Ciudadanos, Guillermo Díaz.

En todo caso, los naranjas sometieron el pasado martes a debate del Pleno del Congreso una moción con esta misma reivindicación, que se votó ayer con la incorporación de una enmienda del PSOE.

El texto transaccionado fue aprobado por 187 votos a favor, entre ellos los de los proponentes y Vox, 94 votos en contra, del PP y del PNV, y 63 abstenciones, de los diputados de Unidas Podemos y ERC, entre otros. En concreto, la moción consta de dos puntos. El primero insta al Ejecutivo a eliminar la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores, "en línea con la evidencia científica, con la situación epidemiológica y con la perspectiva comparada".

Y el segundo, que es la aportación del PSOE, le emplaza a dar los pasos adecuados para abordar la "reconsideración" de las medidas de contención de la pandemia en el seno del Consejo Interterritorial.

Catalunya las quita en las aulas

Al tiempo del debate de ayer en el Congreso, en Catalunya, el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, avisó de que si el Ministerio de Sanidad no retira las mascarillas de las aulas, él mismo planteará al Govern eliminarlas al margen de la decisión del Gobierno: "No podemos estar cada día con los niños con la mascarilla".

En una entrevista de Rac1 aseguró que la decisión de mantener la mascarilla en interiores es "más política" que científica y que el anuncio de la retirada lo querrá hacer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Recordó que el Govern lleva semanas pidiendo una retirada progresiva en el Consejo Interterritorial –que reúne a las CCAA y al Ministerio de Sanidad– y sostuvo que "apretarán" para que el Gobierno tome la decisión antes de tres semanas. En caso de que el Ministerio no acceda la próxima semana, Salud elaborará un documento con la Societat Catalana de Pediatría; y en caso de que finalmente el Govern acordara la retirada –dijo Argimon– Sanidad "podría decir que hay un decreto, pero poca cosa más".

Preguntado por una posible nueva variante de covid-19, como vaticinó el doctor Oriol Mitjà, afirmó que "aparecerá en el sudeste asiático o en otros entornos porque es donde está circulando más el virus". Aun así, aseguró que una posible séptima ola no puede justificar no ir levantando las medidas en un momento en el que en Europa bajan los casos graves, aunque incrementen los contagios: "No podemos no hacer un paso adelante, porque si no la gente no nos seguirá".