Elizaveta Okulova: "Las ambiciones imperiales de Putin son repugnantes"

"Vivíamos bien y yo tenía una gran carrera, pero en Rusia no veía un futuro para mi hijo". Elizaveta Okulova, 37 años, periodista y editora, abandonó su país natal a finales de 2017 y no tiene intención de regresar "mientras esté Putin". Desde Euskadi, donde reside, condena sin mordazas la invasión de Ucrania y la represión del líder ruso. "En Rusia no se respetan los derechos humanos. Seamos sinceros, ¿quién querría ir a la cárcel? Yo no, tengo un hijo pequeño", zanja.

¿Qué opina sobre el conflicto bélico que existe en Ucrania?

-Creo que es una gran tragedia y un terrible error del gobierno ruso. Millones de personas están sufriendo por el ego inflado de un hombre, que no puede dejar en paz a Ucrania. Lo mismo ocurrió en Chechenia y Georgia. Las ambiciones imperiales de Putin son repugnantes.

Bombardeos sobre hospitales y residencias, civiles muertos o atrapados en sótanos, madres y niños huyendo... ¿Qué siente al ver esas imágenes habiendo sido Rusia quien ha iniciado el ataque?

-En primer lugar, no me asocio con los que tomaron las decisiones sobre la acción militar. Nunca he votado a Putin, siempre he estado en contra de él y he discrepado abiertamente de sus políticas, como ahora. Me duele ver lo que está sucediendo porque Ucrania significa mucho para mí, mi familia y mis amigos viven allí, pasé todos los veranos allí cuando era niña, mi abuela es ucraniana. También me duele mucho que muchos ucranianos odien a los rusos y tienen derecho a hacerlo después de todo lo que ha pasado.

¿Se siente, por su nacionalidad, en el 'punto de mira' de la opinión pública? ¿Le han hecho a usted o a su hijo algún comentario crítico u ofensivo por ser de Rusia?

-No, de mis amigos y conocidos de aquí sólo he recibido apoyo y comprensión. Además, todo el mundo conoce mis opiniones y mi posición. En el colegio de mi hijo, un chico dijo que "todos los rusos son estúpidos", pero la profesora lo detuvo rápidamente y le explicó que eso era inaceptable. Entiendo que la gente a veces saca conclusiones equivocadas, pero si una persona saca conclusiones sobre toda una nación basándose en las acciones de su gobierno, esa persona es una idiota.

¿Tiene a familiares o amigos afectados por la guerra? ¿Cómo se encuentran? ¿Corren peligro?

-Mi tía y mi tío viven en Donbás, mi amiga muy cercana es de Kiev y también tengo muchos amigos y compañeros en otras partes del país. Todos ellos tuvieron que abandonar el país o, al menos, sus hogares. Esta semana recibí una buena noticia: ¡Mis familiares lograron salir de Donbás! Tienen más de 70 años y fue una decisión difícil, pero después de que un cohete impactara en la casa de al lado, se decidieron. Mis amigos de Rusia comparten mi opinión sobre la situación. Muchos se han ido en los últimos años, como yo. Muchos se fueron en los primeros días de la guerra. Algunos se quedaron porque no hay posibilidad de irse, esperan lo mejor, pero se dan cuenta de que es poco probable que algo bueno llegue a Rusia.

¿Están, en general, desinformados los ciudadanos de Rusia?

-La mayoría de la gente en Rusia tiene el cerebro lavado por la propaganda, repiten las mentiras de Putin, su equipo, los periodistas de propaganda, y ni siquiera piensan en el hecho de que se les miente a diario.

Algunos ucranianos piden al pueblo ruso que se manifieste contra Putin y la guerra, pero quienes lo hacen son arrestados. ¿Cree que si alzaran la voz pararía el ataque?

-Muchos de mis amigos siguen acudiendo a las manifestaciones, pero cada vez son menos. La gente tiene miedo, y es comprensible. En Rusia no hay derechos humanos, no se respetan. Navalny (líder opositor) ha sido condenado a 9 años de prisión en un caso completamente inventado. Seamos sinceros, ¿cuántos de ustedes querrían pasar 9 años en la cárcel? Yo no, tengo un hijo pequeño. Entiendo a los ucranianos, tuvieron la experiencia del Maidan, pero recordemos a Bielorrusia, donde mucha gente salió a la calle. ¿Qué han conseguido? Nada. Por desgracia, no creo que las manifestaciones cambien nada ahora.

¿Ejercer su profesión de periodista en Rusia supone un riesgo?

-La prensa libre no existe en Rusia desde hace mucho tiempo. Putin ha ido matando poco a poco desde que llegó al poder. Hasta hace poco había algunas publicaciones independientes que intentaban contar de alguna manera la verdad, investigar, pero ahora sólo queda Novaya Gazeta, todas las demás han sido prohibidas y bloqueadas. Hace un par de años se introdujo en Rusia el término agente extranjero, que se utiliza para los medios de comunicación y particulares y que restringe sus actividades en Rusia. Tengo amigos que han trabajado en medios independientes que ahora tienen el estatus de agentes extranjeros. Parece surrealista, pero es la realidad.

¿Le ha afectado a usted o a algún compañero o compañera suyo?

-Al principio de mi carrera fui periodista especializada en economía en un periódico independiente. La famosa Anna Politkovskaya, que luego fue asesinada por sus artículos sobre Chechenia, trabajaba allí. En algún momento me di cuenta de que no podía continuar y decidí cambiar de tema y escribir sobre cine y cultura. Era más fácil así.

La invasión de Ucrania ha debido de complicar aún más su labor.

-Tras el estallido de la guerra, se aprobaron algunas leyes muy extrañas en Rusia. Por ejemplo, se prohíbe llamar a la guerra guerra, y ahora hay sanciones por difundir información falsa sobre las acciones de los militares rusos. Toda la información que no se corresponde con la versión oficial de la propaganda rusa se considera falsa. Esto puede conllevar una condena de 3 a 15 años. En otras palabras, puedes escribir literalmente un post en una red social sobre el bombardeo de casas en Ucrania e ir a la cárcel. Y se fomenta el chivateo, es decir, son personas que se chivan de otras.

Está considerada como 'enemigo' de Gobierno de Putin. ¿Por qué?

-La semana pasada Putin pronunció un importante discurso en el que calificó de enemigos del pueblo a todos los que no están de acuerdo con la política rusa. Supuestamente, nos inclinamos ante Europa y los valores europeos y, por tanto, traicionamos a Rusia. Ya hubo un periodo en la historia de la URSS bajo Stalin, en el que millones de personas fueron fusiladas o murieron en campos como enemigos del pueblo, incluida mi propia familia. Es increíble cómo se repiten las peores cosas de la historia. No aprendemos nada.

Si pudieran escucharla, ¿qué mensaje lanzaría al pueblo ucraniano?

-No creo que tenga derecho a ello en esta situación, pero me gustaría decir que muchos rusos estamos de su lado, le admiramos y tratamos de ayudar todo lo que podemos. Entiendo que mucha gente odiará a los rusos y están en su derecho.

¿Cree que la guerra va para largo y que otros países europeos pueden resultar amenazados?

-Por desgracia, sí. Y las consecuencias afectarán a toda Europa, porque esta depende del mismo gas ruso y es poco probable que pueda sustituirlo rápidamente. Personalmente no creo en la probabilidad de una guerra nuclear, pero tampoco creo en una guerra con Ucrania, y el mundo está mucho más loco que nuestras fantasías.