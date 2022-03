La delincuencia en Euskadi crece un 11,8%, sobre todo los ciberdelitos

La tasa de delincuencia en Euskadi por mil habitantes en el año 2021 se situó en el 50,4%, lo que supone un aumento del 11,8% con respecto al año anterior y un descenso del 8,40% en comparación con 2019. El grueso de las infracciones penales siguen siendo los delitos contra el patrimonio, que en 2021 fueron 82.989, el 74,4% del total, entre los que destaca el número de denuncias de hurtos (33.139 en 2021).

Por otra parte, uno de cada cinco delitos investigados por la Ertzaintza se produjo a través de internet, una categoría delictiva que va "en claro aumento", ya que en 2021 se registraron 16.103, un 12,5% más que en 2019. También continúa en ascenso el número de denuncias por delitos de odio. En 2021 hubo 277, un crecimiento del 15% respecto a 2020 y del 140% respecto a 2019.

La Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco acogió ayer lunes la comparecencia del consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, quien presentó la Memoria 2021 de la Delincuencia en Euskadi.

En 2021, la tasa de delincuencia en Euskadi por mil habitantes se situó en el 50,40%. Por territorios históricos, Bizkaia presenta la mayor tasa con 54,09% (un aumento del 15,70% respecto a 2020 y un descenso del 8,25% respecto a 2019), seguido de Araba, con un tasa del 48,10%, y Gipuzkoa, con un 45,60%.

El consejero explicó que en 2021 los índices de delincuencia aumentaron respecto a 2020, pero indicó que estos datos ofrecen una situación "irreal", ya que durante 2020 hubo meses de fuertes restricciones de movilidad, distancia social y confinamiento por la pandemia. "Aunque la tasa de delincuencia haya aumentado en términos comparativos entre los años considerados especiales, 2021 y 2020, aún se sitúan por debajo a los niveles de 2019, año con el que se sí se puede realizar una comparación más realista de las cifras delincuenciales", recalcó.

El número de infracciones penales registradas por las policías vascas en 2021 tuvo una tendencia en descenso respecto a las cifras de 2019. En el conjunto de Euskadi hubo 111.594 infracciones penales, un 8,1% menos que el año 2019. Por Territorios históricos, el mayor número se registraron en Bizkaia (62.437) y por capitales, el mayor número se registró en Bilbao (25.949).

Delitos contra el patrimonio



El consejero de Seguridad informó de que el grueso de las infracciones penales en Euskadi sigue siendo los delitos contra el patrimonio que, en 2021, fueron 82.989, el 74,4% del total, destacando sobre los demás el número de denuncias de hurtos.

El resto de las infracciones penales fueron delitos contra las personas que, en términos generales, fueron menos que en 2019. Erkoreka destacó que los once homicidios consumados –3 en Bizkaia– registrados en 2021 han sido resueltos policialmente. En este sentido, señaló que dos de ellos fueron casos de violencia contra las mujeres.

También subrayó que, aunque las agresiones sexuales aumentaron casi un 29% respecto al año anterior, aún están por debajo (en un 7,2%) de los niveles prepandémicos. El 30% de las agresiones sexuales se producen en el ámbito de la violencia ligada a la pareja o ex pareja y de las relaciones familiares. En la gran mayoría hay una relación previa entre víctima y autor, lo que ayuda al alto nivel de resolución policial, un 85,6%. Asimismo, indicó que los datos de delitos de violencia de género y violencia doméstica se mantienen "prácticamente estable" en los últimos años. La Policía Vasca registró 5.052 casos en 2021.

Ciberdelincuencia. El delito más frecuente es la estafa –se produjeron 14.338, un 7,8% más que en 2019–, seguido de la usurpación de identidad –651, un 120% más que en 2019–, así como las amenazas y coacciones –584, el doble que en 2019–.

Un 4% no denuncia. Un 4% de las personas que reconoce ser víctima de un delito no presenta denuncia. El 70% de las personas lo justifican porque el delito era "irrelevante" o piensan que "denunciar no sirve para nada".