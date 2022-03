Los sindicatos denuncian la "nula" voluntad negociadora de Osakidetza

Los sindicatos SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT han denunciado la "falta de voluntad negociadora" de la Dirección de Osakidetza y sus "nulas intenciones de abordar y solucionar, de una vez por todas, los graves problemas" del sistema sanitario. De este modo, han exigido "negociación real y con contenidos" y han advertido que, "si no se dan pasos", no volverán a participar en la Mesa Sectorial y continuarán con las movilizaciones.



SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT habían convocado este miércoles una reunión en el CRL, en Bilbao, a la que no han asistido los representantes de la Dirección de Osakidetza, que, por su parte, había convocado para esta jornada la Mesa Sectorial, a la que no han acudido las centrales sindicales. Al término del encuentro en el CRL, los sindicatos han criticado esta ausencia "a pesar de haber sido convocada hasta en dos ocasiones".



A su entender, "Osakidetza ha vuelto a demostrar, una vez más, su falta de voluntad negociadora y sus nulas intenciones de abordar y solucionar, de una vez por todas, los graves problemas de nuestro sistema sanitario público, problemas que soporta la plantilla en su día a día y cuyas consecuencias tienen impacto directo en el servicio que se ofrece a la ciudadanía".





De este modo, han criticado que, tras las movilizaciones secundadas "masivamente" para demandar "unas reivindicaciones encaminadas a", el Departamento de Salud "se niega a reunirse" con los sindicatos convocantes de esas protestas y pretende "extrapolar la negociación a un ámbito vacío de contenido, viciado desde hace años por la actitud de la propia Osakidetza, y en el que participan otros sindicatos más allá de aquellos que han convocado dos jornadas de huelga ante la pasividad de Osakidetza"."La apuesta delsigue siendo la de aparentar normalidad y la de tratar de encubrir la realidad con actos propagandísticos", han denunciado.En este sentido, han destacado que "no acudían a una reunión negociadora para empezar a dar los pasos imprescindibles para revertir la actual situación" en Osakidetza y, al mismo tiempo, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, "inauguraba una plaza dedicada al personal sanitario" en Bilbao.Los sindicatos han subrayado que la plantilla de Osakidetza, sino "condiciones laborales dignas que permitan ofrecer una asistencia de calidad a la ciudadanía".Tras lamentar que el Departamento de Saludde la plantilla y de la sociedad que "se ha evidenciado en las recientes movilizaciones", ha insistido en que, ante "la gravedad de la situación", las soluciones son "urgentes" y muchas de ellas "deben ser inmediatas".Sin embargo, han denunciado, Osakidetza "está dilatando la negociación y, por lo tanto, también las soluciones". "El Departamento de Salud puede esperar, la plantilla y la ciudadanía no. Su única respuesta es que todo está bien como está y que la Mesa Sectorial funciona correctamente", han añadido.En esta línea, han apuntado que "una Mesa de carácter informativo, en la que se impone el orden del día, en la que no se incluyen nuestras reivindicaciones, en formato telemático, en la que no se nos remite la pertinente documentación impidiendo el análisis y la consiguiente negociación, es la mesa ideal para Osakidetza".SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT han denunciado, además, que la nueva dirección de Osakidetza. Según han asegurado, "no solo se mantienen los contenidos y las formas, sino que en los últimos meses, la situación ha ido a peor y cada vez es mayor el desprecio a la parte social y a la propia plantilla, desprecio que se extiende también a la ciudadanía".Los sindicatos han afirmado que, por su parte, han demostrado su "compromiso con la negociación colectiva" y han hecho "un intento para celebrar una 'mesa cero' y reconducir la situación". Pese a ello, han censurado, "la otra parte ni ha contestado ni ha acudido a la reunión".han realizado un llamamiento a la negociación y han emplazado a la Dirección de Osakidetza a "negociar para buscar soluciones y reconducir la situación". No obstante, han advertido de que no van a "tolerar chantajes ni actos propagandísticos"."Exigimos una negociación real y con contenidos que fructifique en soluciones y mejoras concretas", han subrayado. Por ello, han advertido de que, "si no se dan pasos en ese sentido", no volverán a participar en la Mesa Sectorial y continuarán con las movilizaciones.