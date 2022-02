Animalistas piden en la Cámara Vasca una verdadera ley de protección animal

Varios colectivos animalistas entregaron ayer en el Parlamento Vasco cerca de 36.000 firmas en las que reclaman una "verdadera ley de protección animal" en Euskadi. La recogida de firmas, hecha a través de la plataforma de internet change.org, se promovió como una acción de rechazo a la proposición no de ley de protección de animales de compañía.

El Parlamento Vasco aprobó en septiembre del año pasado la toma en consideración de este texto que eleva los niveles de protección para animales de compañía, con la prohibición de sacrificarlos en centros de acogida, de maltratarlos y de cualquier acción que provoque sufrimiento, y que contempla mayores sanciones, hasta los 100.000 euros. El texto, presentado por los grupos que sustentan al Gobierno Vasco (PNV y PSE), fue criticado por EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU por limitarse a los animales de compañía cuando a su juicio la protección debe incluir a otras especies.

Este argumento es compartido por los colectivos animalistas Bere Ahotsa, Gureak, Alddea, ARA, FESA (Unión de santuarios) y Haiekin que pusieron en marcha la recogida de firmas en internet a favor de la una ley "integral" que proteja a todos los animales, no solo a los de compañía. Con la redacción actual de la norma los animales de las cabalgatas y Olentzero, de carruseles de ponis y de festejos con becerros y bueyes "quedarán en la más absoluta indefensión, pudiendo ser objeto de todo tipo de maltrato", denuncian estos grupos.

Una ley "integral"

Miriam Laiseca, de la asociación Haiekin y portavoz de la recogida de firmas, explicó que la proposición de ley supone un retroceso respecto a la ley anterior de 1993, con la que muchos animales van a quedar excluidos de protección. "Queremos que todos los animales domésticos, animales silvestres en cautividad y urbanos sean protegidos por esta ley, y no queremos que, por ejemplo, haya una diferencia entre perros de compañía y perros de caza, los perros son perros", dijo.

En este sentido añadió que rechazan que un perro pueda permanecer 24 horas atado y no se considere maltrato, y que se recoja en una ley el concepto de plagas urbanas con un articulado "ambiguo que promueva el exterminio de miles de animales". Laiseca explicó que 36.000 firmas "no se consiguen sin una causa justa que importe a la sociedad" y ha concluido que no aceptan un "concepto de maltrato animal que dependa de si está justificado o no".

Por una renta Básica Incondicional

Por otro lado, representantes de LAB e integrantes de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Básica Incondicional (RBI) solicitaron ayer de forma conjunta que el Parlamento Vasco admita a trámite esta ILP, apoyada por más de 22.000 firmas. Según informaron, en el encuentro, "se han contrastado opiniones" y la Comisión Promotora expresó su satisfacción por el "éxito" del trabajo realizado en estos últimos cuatro meses, en lo que se han recogido 22.075 firmas.

Ello, señalaron, "ha permitido cumplir el requisito legal de reunir 10.000 firmas, y lograr que la ILP por una Renta Básica Incondicional en la CAV, sea tramitada, como proposición de ley". La Promotora expresó su esperanza en que el Parlamento no rechace la ILP, y "por el contrario, apoye de forma mayoritaria o unánime, su tramitación como Ley", de forma que "se convierta en una herramienta de política social y económica, que permita avanzar hacia una sociedad mejor: capaz de acabar definitivamente con la pobreza, y de poner la vida en el centro".