Víctimas de abusos desconfían de la auditoría de la Iglesia

Víctimas de abusos sexuales en la Iglesia consideran que la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal Española (CEE) al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo "no cumple con los parámetros de independencia". Así lo ha manifestado la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR) que tacha de "incoherente" que la investigación recaiga en un bufete cuyo presidente es miembro del Opus Dei. "Nos resulta incoherente, no cumple con los parámetros necesarios de independencia", valoró ANIR en declaraciones a Europa Press, recordando el caso de abusos en el colegio Gaztelueta.

A su juicio, esta auditoría es como "meter al zorro en el gallinero". "Eso que ellos venden como auditoría externa e independiente no lo es y volvemos a exigir que la jerarquía de la iglesia española demuestre voluntad y actitud firme y no siga con el encubrimiento de estos delitos no solo los del presente, también los del pasado", subrayó.

También recibió la noticia con "desconfianza" el portavoz de la Asociación de Víctimas de Abusos Sexuales en centros religiosos de Nafarroa y víctima en el colegio de los Reparadores de Puente la Reina, José Luis Pérez, que aseguró a Europa Press que no va a colaborar con esta investigación. "No voy a colaborar con esa comisión, a mi puerta que no llamen", remarcó José Luis Pérez, que también afeó que venga "de la mano del Opus Dei". "¿Qué credibilidad puede tener esto? Para mí, ninguna", puntualizó.

"No me inspira ninguna confianza, porque es como meter al zorro a cuidar las gallinas, no le doy credibilidad", insistió. En cuanto a la reparación, Pérez lamentó que "no hay pegamento ni cinta aislante que te pueda reparar". "Son cosas del corazón y de la mente y quedarán para toda la vida, solo espero que algún día Dios los juzgue pero antes, espero que los juzguen en la Tierra", indicó.

PIDEN UNA COMISIÓN DE EXPERTOS



A su juicio, lo que tiene que haber es una respuesta "firme y contundente" por parte del PSOE y del resto de los partidos políticos, para investigar los abusos. "Basta ya, esto es un delito", clamó, al tiempo que pidió que se cree "ya" una comisión compuesta por expertos. Asimismo, las víctimas reprocharon a la Iglesia la "demora" para esclarecer los casos de abusos. "La Conferencia Episcopal Española, con tres o cuatro años de retraso, por fin, mueve ficha, pero esto no disminuye la necesidad de que el Estado actúe potenciando una investigación oficial", indicó a Europa Press el primer denunciante de abusos en la abadía de Montserrat, Miguel Hurtado. Además, espera que esta auditoría no se utilice para "blanquear" la institución y puso como ejemplo otras investigaciones realizadas por despachos de abogados en otros países que están "funcionado muy bien como la encargada por la diócesis de Munich" que "fue tan independiente que no le tembló la mano al decir que Benedicto XVI había encubierto casos".

Los Menesianos piden perdón



Por su parte, el Instituto de los Hermanos de la Instrucción Cristiana (Menesianos) condenó "cualquier abuso a menores" y pidió perdón por el sufrimiento causado, tras difundirse los testimonios de varias víctimas en su antiguo colegio de Bermeo a finales de la década de los años setenta. EiTB difundió el pasado lunes las declaraciones de varias víctimas que denunciaron haber sufrido abusos sexuales por parte de quien fue director del colegio Menesiano San José de Bermeo. "No podemos sino condenar de manera pública cualquier abuso a menores, trasladar la voluntad de apoyo a la persona afectada y asumir la responsabilidad que nos toque". Esta institución afirma que actualmente tiene "un protocolo que protege y vela por la seguridad y protección" de los menores.