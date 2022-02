Prisión para 5 de los detenidos en Mallorca de la trama europea de narcotráfico

Cinco de los ocho detenidos en Mallorca como presuntos miembros de una organización criminal albanokosovar que traficaba con droga por toda Europa han ingresado en la prisión de Palma tras prestar declaración ante la jueza de Instrucción número 2 de la capital balear.



La jueza decretó anoche el ingreso en prisión y dejó en libertad con cargos a otros tres arrestados en Mallorca por formar parte de esta organización que "inundaba Europa con cocaína", según los investigadores.



Un total de 42 presuntos traficantes de esta organización criminal fueron detenidos este lunes y martes en cuatro países europeos, España entre ellos.



Las detenciones se produjeron en el marco de una macrooperación antidroga coordinada por Europol y Eurojust.





?? Decisive action against one of Europe's most active Albanian-speaking cocaine trafficking networks ??



The operation involved 7? countries and was coordinated at international level by #Eurojust & @Europol.



?? 80+ searches

?? 45 arrests



Full story ?? https://t.co/GSRYK7f03O pic.twitter.com/xB5A2XPWDi

