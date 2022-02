La EMA afirma que "todavía no hay evidencia suficiente" para recomendar una segunda dosis de refuerzo

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha señalado que "todavía no hay evidencia suficiente" para recomendar una segunda dosis de refuerzo de las vacunas contra la COVID-19.



"Primero hay que ver la eficacia de las actuales vacunas contra la COVID-19 a lo largo del tiempo y cómo se sigue desarrollando la ola de ómicron", ha explicado en rueda de prensa este jueves el jefe de Estrategia de Vacunación de la EMA, Marco Cavaleri.



?? EMA's regular press briefing on #COVID19 vaccines and treatments will be broadcast live ?? today, 17 February, from 14:00 to 14:30 CET. #EMAPresser — EU Medicines Agency (@EMA_News) February 17, 2022

Por otra parte, el organismo regulador europeo ha avanzado que está estudiando "la posibilidad" de actualizar el intervalo entre la serie primaria de vacunación y la dosis de refuerzo cuando se administran 2 vacunas diferentes. "Este intervalo puede", según la EMA.Asimismo, han confirmado que unaen la que se utilizan vacunas para la vacunación ordinaria y la de refuerzo "es segura y eficaz". De hecho, la EMA ha anunciado que está "revisando" los datos para añadir esta situación al prospecto de lasIgualmente, Cavaleri ha apuntado que "por ahora" las vacunas "parecen proteger" contra la, "al igual que contra ómicron".Sobre lacontra la enfermedad, Cavaleri ha detallado que "es probable" que a principios de marzo se establezca un calendario "más preciso" para la autorización del, actualmente en revisión continua.De la misma forma, el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la EMA tiene previsto para la próxima semana debatir sobre el, así como sobre la posible ampliación de la autorización de la