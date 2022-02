El Departamento de Salud se plantea fusionar cirugía cardíaca de los hospitales de Basurto y Cruces

El Departamento de Salud se está planteando "unificar" la actividad de cirugía cardíaca de los hospitales de Basurto y Cruces, con el rechazo de trabajadores del servicio. En una nota, asegura que "no es cierto que se quiera eliminar el servicio de cirugía cardíaca en Basurto", sino que dada la "cercanía geográfica" entre ambos hospitales, "se está planteando la posibilidad se unificarlo" con el servicio de Cruces. Salud asegura que este medida "no afecta en absoluto a la calidad de la atención ni supone trastorno alguno para la ciudadanía", sino que, "más bien al contrario", el objetivo del plan es "mejorar los resultados en salud de toda la población". El grupo Cardiología Hospital Basurto había recogido hasta ayer domingo en la plataforma de Internet change.org más de 17.000 firmas para pedir que Basurto no se quede sin cirugía del corazón.