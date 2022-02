Atutxa vaticina "un gran acuerdo" en torno al pacto educativo

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha afirmado que es "muy importante" lograr un acuerdo en torno al futuro sistema educativo en Euskadi, tras conocer este pasado martes un primer borrador en el Parlamento Vasco, y ha considerado que hay posibilidad de lograrlo.

El presidente de la ponencia del Parlamento Vasco sobre el futuro del sistema educativo, Gorka Álvarez, entregó el martes un primer borrador de conclusiones sobre las bases para un acuerdo sobre el futuro del sistema educativo, una materia en la que los grupos parlamentarios llevan varios meses trabajando.

Así, Atutxa ha dicho, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, que hay "una gran mayoría" favorable a las conclusiones hechas públicas, y que "el problema de los que se han quedado fuera", en referencia a PP y Vox, "es el reconocimiento de la identidad de este país".

"El pacto es muy importante. En la educación se trabaja en el futuro de niños y adolescentes y es imprescindible que todos nos unamos por la cohesión social. Yo preveo un gran acuerdo y eso siempre es bueno. Es importante llegar a un acuerdo en torno al pacto educativo, y creo que hay posibilidad", ha insistido.

Asimismo, ha destacado "la libertad" que en la propuesta se otorga a cada centro educativo, ya que "será muy importante para materializar el trabajo de cada lugar", y ha subrayado, a su vez, que "se va a tener en cuenta y reforzar el valor de la dirección".



MODELO LINGÜÍSTICO

Por otro lado, Itxaso Atutxa ha considerado que, "si de verdad queremos ser plurilingües", el modelo lingüístico que recoge la propuesta, con un sistema multilingüe cuyo eje es el euskera y que se articulará a través de las dos lenguas oficiales y, al menos, una extranjera, "es importante".

En este sentido, ha lamentado que el hecho de que se proponga el euskera como eje "revuelve las tripas a los que no creen que el euskera debe ser el eje de nuestro pueblo".

"Y eso no representa nada contra otras lenguas, y el que no tiene eso claro, tiene un problema. No tienen ese problema cuando utilizan otros idiomas, ni se sienten extranjeros", ha lamentado.