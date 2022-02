El alcalde de Bernedo reconoce su error al participar en la fiesta con más de cien personas

El alcalde de Bernedo, Ruben Martínez, ha pedido perdón este miércoles a la corporación municipal por los incidentes del fin de semana en la localidad, donde la Ertzaintza tuvo que intervenir para disolver lo que fue, en inicio, una celebración multitudinaria que derivó en una suerte de fiesta participada por más de cien personas y denunciada por un vecino.

En el transcurso de un pleno extraordinario, Ruben Martínez ha reconocido su error al estar presente en los incidentes y ha puesto su cargo a disposición de la corporación municipal, pero ningún partido (PNV, PP o EH Bildu) ha pedido su dimisión.





El alcalde de Bernedo, este miércoles por la mañana EITB

"El sábado celebramos la fiesta de San Tirso. Yo estuve en la cena que se había organizado por un grupo de jóvenes, y como ya es conocido se alargó mucho más de lo previsto y agrupó a más personas de las debidas", ha dicho durante el pleno Martínez, para admitir que, en todo caso, "deberíamos haber cumplido las medidas sanitarias como teníamos previsto pero el encuentro se nos fue de las manos".

"Pido sinceras disculpas por este acto irreflexivo, por el daño que hubiera podido ocasionar al buen nombre de la institución que represento y por comprometer su credibilidad ante los vecinos y vecinas de Bernedo. Fue un error que lamento profundamente. Desde el respeto a la Ertzaintza y a las autoridades sanitarias, ruego a los medios de comunicación que no criminalicen a la juventud y a otras decenas de vecinos y vecinas de Bernedo que participaron conmigo en un acto que nunca debió prolongarse más allá del horario regulado", ha añadido.

En la misma línea, el presidente del ABB ha reprobado lo que ocurrió en Bernedo. Entrevistado en Radio Vitoria, Jose Antonio Suso ha señalado que en el inicio de los incidentes está "una cena que se fue de las manos y luego un pequeño grupo se enfrentó a la Ertzaintza".

Asimismo, Suso ha reconocido que el alcalde de Bernedo, "tiene un plus de responsabilidad". "He hablado con él y lamenta lo que ha pasado. Ha cometido un error y explicará su situación a la corporación. Entiende que no tenía que haber sucedido y que no se puede dar esa imagen", ha concluido.