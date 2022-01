Revilla cumple 79 años: "Morimos de media a los 82. Tomo nota"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cumple 79 años este domingo, 23 de enero, pensando en la edad media de vida de los hombres que es de 82.



"Me levanto y tengo 79 años. La estadística dice que los españoles morimos de media a los 82 años los hombres y a los 84 las mujeres, tomo nota", ha escrito el jefe del Ejecutivo cántabro.





¡Muchas felicidades! Hoy también me levanto con un año más, pero las estadísticas en esto... nah... mejor no pensarlo... me levanto con ganas de hacer mil cosas más, por si acaso...