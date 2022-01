La protección de la vacuna de Moderna dura más que la de Pfizer

La vacuna de Moderna ofrece una protección contra los contagios de Covid-19 más duradera que la de Pfizer, y una mayor protección contra complicaciones graves de la covid, según una investigación que ha analizado datos de 384.246 personas de Qatar cuyos resultados fueron presentados el miércoles en la revista The New England Journal of Medicine. La pérdida de eficacia llega más tarde con Moderna que con Pfizer.

Por otro lado, en la primera comparación directa de la eficacia de las vacunas contra la covid-19 de Pfizer-BioNTech y Moderna, los investigadores examinaron las historias clínicas electrónicas de veteranos norteamericanos que habían recibido cada una de las vacunas. Ambas fueron muy eficaces en la prevención de los resultados de la covid-19, como la infección documentada, la hospitalización y la muerte.

Sin embargo, se descubrió que la vacuna Moderna ofrecía un mayor nivel de protección, incluyendo un 21% menos de riesgo de infección documentada y un 41% menos de riesgo de hospitalización, según publican en la revista' New England Journal of Medicine'.

"Ambas vacunas son increíblemente efectivas, con sólo raros casos de ruptura --explica la doctora J.P. Casas, miembro del equipo de investigación formado por expertos del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos (VA), la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard y el Hospital Brigham and Women's--. Pero independientemente de la cepa predominante -Alfa antes y Delta después-, Moderna demostró ser ligeramente más eficaz".

Los investigadores diseñaron su estudio de eficacia comparativa para abordar la cuestión, hasta ahora sin respuesta, de cuál de las dos vacunas de ARNm es más eficaz. La eficacia se midió en términos de cinco resultados relacionados con la covid: covid-19 documentada, enfermedad sintomática, hospitalización, ingreso en la UCI y muerte. Los investigadores se basaron en las historias clínicas electrónicas de los veteranos estadounidenses que recibieron una de las dos vacunas contra la covid-19 entre principios de enero de 2021 y mediados de mayo de 2021.

Tal y como se diseñó inicialmente, la investigación se centró en la variante Alfa que predominaba en ese momento. El estudio emparejó a 219.842 receptores de la vacuna de Pfizer con el mismo número de receptores de la vacuna de Moderna. Los dos grupos se emparejaron en función de una serie de factores clínicos y demográficos que podrían afectar a los resultados.

La vacuna de Moderna ofrece 120 días después de la segunda dosis una eficacia equivalente a la de Pfizer a los 90 días. A más largo plazo, la diferencia se amplía: la protección que ofrece Moderna contra los contagios a los 180 días equivale a la de Pfizer a los 130.



EXPERTOS RECOMIENDAN TANTO PFIZER COMO MODERNA

"Dada la elevada eficacia de las vacunas Moderna y Pfizer, confirmada por nuestro estudio, se recomienda cualquiera de ellas a cualquier persona a la que se le ofrezca la posibilidad de elegir entre las dos", dijo la primera autora del estudio, la doctora Barbra A. Dickerman, instructora de epidemiología de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard--. Sin embargo, aunque las diferencias de eficacia estimadas fueron pequeñas en una escala absoluta, pueden ser significativas si se tiene en cuenta la gran escala poblacional a la que se aplican estas vacunas. Esta información puede ser útil para los órganos de decisión más amplios".

El amplio sistema de registros de la VA, que abarca a millones de pacientes en todo el país, permitía un tamaño de muestra muy grande. Esto, a su vez, permitió al estudio identificar incluso pequeñas diferencias de eficacia entre las vacunas de Pfizer y Moderna. Los investigadores utilizaron una metodología conocida como inferencia causal para reflejar lo más fielmente posible un ensayo aleatorio, el estándar de oro en la investigación sanitaria. La inferencia causal es un tipo de análisis de datos que ayuda a los investigadores a sacar conclusiones firmes sobre la causa y el efecto.



MEZCLAR VACUNAS, 3 VECES MÁS EFECTIVO QUE LA PAUTA COMPLETA DE PFIZER

La combinación de diferentes vacunas contra el coronavirus no solo no presenta problemas, sino que incluso puede aportar una protección mayor que las pautas ordinarias de vacunación. Esto es lo que propone un importante estudio británico, que ha analizado la respuesta inmunitaria generada tras mezclar dosis de Pfizer o AstraZeneca con Moderna, entre otras.

La investigación, realizada por la Universidad de Oxford con más de 1.000 personas voluntarias y publicada en la revista médica Lancet, señala que una primera dosis de Pfizer o AstraZeneca contra el COVID-19, seguida de una vacuna de Moderna 9 semanas después, ofrece una mejor respuesta inmunitaria que sin la combinación.

"Encontramos una respuesta inmunitaria realmente buena en todos los casos. De hecho, superior al umbral establecido por la vacuna de Oxford-AstraZeneca de 2 dosis", explicó Matthew Snape, profesor de Oxford que está detrás del ensayo.



EFECTOS SECUNDARIOS DE LA TERCERA DOSIS DE LA VACUNA DE MODERNA Y PFIZER CONTRA LA COVID

Los efectos adversos observados en ensayos clínicos de las vacunas frente a la covid se pueden consultar en el prospecto y la ficha técnica de cada vacuna disponible en la web del Centro de Información online de Medicamentos Autorizados de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (CIMA).

Tanto en el caso de la vacuna de Moderna como en la de Pfizer, estos son los efectos secundarios adversos más comunes:



En el brazo donde recibió el pinchazo: dolor, enrojecimiento e hinchazón.

En el resto del cuerpo: cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre y náuseas.

Para reducir esas molestias, se recomienda contactar con un especialista sobre la posibilidad de tomar medicamentos como ibuprofeno, acetaminofeno, aspirina. Si queremos reducir las molestias musculares, podemos aplicar un paño limpio, frío y húmedo sobre el área y ejercitar el brazo. Para reducir las molestias provocadas por la fiebre, los CDC aconsejan beber mucho líquido y usar ropa liviana.



LA TERCERA DOSIS AUMENTA EL NÚMERO DE ANTICUERPOS Y ES EFICAZ CONTRA ÓMICRON

La administración de la tercera dosis aumenta el número de anticuerpos frente al coronavirus, tanto en las personas que han pasado la infección como en las que no, y es también eficaz para la variante ómicron, según los primeros resultados de un estudio del Instituto Carlos III.

En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles, el director del centro de investigación, Cristóbal Belda, ha explicado que en el estudio han participado 1.200 mayores de 65 años y su objetivo era responder a cuánto dura la inmunidad inducida por las vacunas.

"Claramente, existe un aumento del número de anticuerpos que se genera en las personas tras la tercera dosis. Este incremento es común a las personas que han pasado o no la infección. Por lo tanto, la tercera dosis es eficaz en aumentar los anticuerpos; además es eficaz contra ómicron, incrementando su eficacia hasta en diez veces frente a la no administración de la tercera dosis", ha añadido.

De acuerdo con el estudio, que se ha realizado a lo largo de los últimos cuatro meses y que continúa abierto, el aumento de los anticuerpos totales tras la tercera dosis es de hasta veinte veces más en los mayores de 65 años.

Además, estos anticuerpos funcionan frente a ómicron y delta (17 veces más en el primer caso y diez veces más en el segundo), ha explicado el director del Carlos III, quien ha añadido que la inmunidad celular se mantiene tras la tercera dosis.