"No toca gripalizar el covid, sino evitar el colapso sanitario", dicen los expertos

Expertos en epidemiología, inmunología y genética señalan a Efe que no es el momento de "gripalizar" la covid, porque no puede considerarse una enfermedad estacional, y coinciden en la necesidad de buscar fórmulas que aseguren la viabilidad del sistema sanitario y eviten el colapso en Atención Primaria y en Urgencias. El catedrático de Parasitología de la Universitat de València (UV) y experto en inmunología Rafael Toledo afirma que no le gusta el término "gripalizar" el covid, porque hay otros virus respiratorios, pero sí el de "empezar a normalizar la situación".

"Entiendo que la situación no se normalizara al principio de la pandemia, cuando la mortalidad era mucho más alta que ahora, pero ahora tenemos una cobertura vacunal y un porcentaje de vacunación considerable", indica para añadir que hay que partir de la premisa de que "prácticamente nos vamos a contagiar todos". Según el experto, "considerando que cada vez aparecen menos casos severos, nos estamos aproximando mucho a la mortalidad de otros virus respiratorios".

"No tiene por qué ser grave"



"Afortunadamente, ómicron ha llegado en un momento en que con las vacunas y con la inmunidad por infecciones previas no tiene por qué ser nada grave. Lo estamos viendo durante esta última ola", destaca. "Hay que normalizar para asegurar la viabilidad del sistema sanitario -añade-, para que no se bloqueen la Atención Primaria y las Urgencias, las que más se están viendo afectadas porque es donde se acude ante cualquier positivo o la mínima sospecha de positividad".

Por su parte, el investigador de la Fundación de Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (Fisabio) y uno de los expertos asesores de la Generalitat en covid, Salvador Peiró, considera que "endemizar" o "gripalizar" la pandemia de covid-19 "no tiene mucho sentido técnico".

Según indica, puede haber años en los que haya que tratar la gripe como si fuera covid y otros en los que abordar el covid como si fuera un año de gripe estacional. "Eso depende, simplemente, del numero de casos y de la proporción de casos graves", indica Peiró, que añade que si por "gripalizar" la covid se entiende dejar de hacer diagnóstico etiológico de los casos sospechosos y dejar de aislar los casos confirmados, "diría que aún no es el momento de esto".

A juicio del catedrático de Genética de la Universitat de València (UV) Fernando González Candelas, el covid-19 no es todavía una patología estacional en la que se pueda hacer una previsión sobre los picos, llegan olas pero no se pueden prever. "Creo que estamos en una fase de la pandemia demasiado temprana como para abrir ese debate, porque estamos lejos de considerarlo como una gripe. Otra cosa es que se puedan ir estudiando los escenarios", explica.

Por su parte, el presidente de la Federación Mundial de Medicina Tropical, Santiago Mas-Coma, considera que "gripalizar" el covid-19 es un "craso error" porque la gripe "es un virus estacional porque depende del clima, y el coronavirus no".

Voces contrarias

Nivel de atasco

Sistema. Entre las voces discrepantes se asegura que las infecciones de gripe alteran el sistema sanitario, "pero el nivel de colapso que provoca es claramente inferior al que está provocando el coronavirus".

Reinfectarse

Gravedad. Además el problema no es que nos contagiemos, sino que no sabemos cuántas reinfecciones va a haber con el contagio y cómo de graves van a ser esas reinfecciones.