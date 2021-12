El volcán de la Palma afronta sus horas clave para el final de la erupción

La red de vigilancia volcánica de seguimiento 24 horas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado durante la noche y hasta las 06.33 horas tres terremotos en la zona afectada por la erupción volcánica en la isla de La Palma, en Cumbre Vieja, ninguno de ellos sentidos por la población.



La sismicidad continúa en niveles muy bajos en todas las profundidades y el tremor sigue a niveles de ruido de fondo, si bien no descarta que se puedan producir sismos que puedan ser sentidos. El proceso de deformación iniciado el 19 de diciembre ha revertido.





Hoy un equipo de INVOLCAN ha accedido de nuevo al cráter para continuar la monitorización de los gases volcánicos / Today an INVOLCAN team has accessed the crater again to continue monitoring the volcanic gases pic.twitter.com/a8z8TGMbn1

Realizamos medidas de emisión de SO2 en posición móvil terrestre en estas fechas, deseando la mayor felicidad posible a toda #LaPalma / We carry out SO2 emission measurements in terrestrial mobile position on these days, wishing the greatest possible happiness to all #LaPalma pic.twitter.com/6B4A9g9b27