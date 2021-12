El Gobierno vasco avanza que "no va a ser fácil" adoptar medidas comunes en la Conferencia

El portavoz y consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado este miércoles que "no va a ser fácil" que la Conferencia de Presidentes, que se celebrará esta misma tarde, adopte "medidas comunes" en todo el Estado ante el aumento de contagios de la covid-19, tal y como ha propuesto el lehendakari, Iñigo Urkullu.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Zupiria ha lamentado que en la reunión que mantuvieron este pasado martes los responsables de sanidad pública del Gobierno y de las distintas comunidades autónomas "no hubo planteamientos ni opción de hacer propuestas", y que lo único que ha recibido Urkullu ha sido "el orden del día" de la reunión de este miércoles.

"No sé qué es lo que se va a plantear en la reunión, pero no ha habido trabajo de cocina con anterioridad y de manera discreta y privada, por lo que no va a ser fácil adoptar unas medidas comunes", ha insistido.

En este sentido, ha reiterado que la opinión del Gobierno vasco continúa siendo que se deberían establecer medidas comunes para frenar el avance del coronavirus, "y no solo a nivel del Estado, sino en toda Europa".