Sin test de antígenos en las farmacias vascas, a escasos día de la Navidad

La práctica totalidad de las farmacias vascas se encontraban, este martes, desabastecidas de test de antígenos, a escasos días de iniciarse el periodo navideño.

Ante el avance de la covid-19, que en Euskadi ha alcanzado récord de contagios desde que se iniciara la pandemia, en las últimas semanas muchos ciudadanos pretendía realizarse esta prueba -la más rápida y económica- para afrontar los posibles encuentros en familia con una cierta garantía.

Sin embargo, debido a la rápida progresión de los contagios, muchos ciudadanos de Euskadi han optado por testar su situación. Desde ayer, las farmacias ya advirtieron de que no contaban con existencias de antígenos. A primera hora de esta mañana, la mayor parte de los que se han acercado a estos establecimientos lo hacían para intentar adquirir este producto.

Algunos farmacéuticos han optado por colgar el cartel de "No tenemos test de antígenos", mientras otros han advertido de que no tienen previsto recibir nuevos pedidos, por el desabastecimiento, y algunos han asegurado que, posiblemente, no vuelvan a disponer de ellos hasta principios de enero.

"Ni encargos ni compromisos para reservarlos", han advertido. Con los test de antígenos se ha reproducido la situación vivida en la primera ola de la pandemia con las mascarillas: "Habrá que esperar".

Mientras tanto, quienes tenían la necesidad de descartar un posible contagio y capacidad adquisitiva para hacerlo, han optado por acudir a los laboratorios privados, que esta martes han registrado largas colas ante sus fachadas.