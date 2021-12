Igualdad subraya que la violencia machista es una "pandemia silenciosa"

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Angela Rodríguez, ha calificado este domingo la violencia machista como una "pandemia silenciosa" y ha pedido un esfuerzo extra a instituciones y ciudadanía, porque España como democracia "no se puede permitir" las cifras de mujeres y niños y niñas asesinados.

Rodríguez, ha declarado poco antes de asistir al encuentro Feminista Autonómico de Podemos, que las cifras de mujeres asesinadas a manos de sus exparejas "son muy preocupantes": en lo que va de año 42 mujeres han sido asesinadas. "Tenemos que condenarlo rotundamente, pero la condena no es suficiente, tenemos que ir un paso más allá", ha afirmado.

De las 42 mujeres asesinadas este año, 34 no habían puesto una denuncia, ha dicho. Una mujer que sufre violencia de género, ha recordado, puede acudir a las instituciones, sin tener denuncia previa y acceder a casas de acogida y tener ayuda psicológica.

"Las mujeres no están solas, este es el mensaje fundamental que debemos de trasladar", ha dicho la responsable política que ha pedido "un esfuerzo más" a todas las personas implicadas -ciudadanía y Gobierno- para que los compromisos y los protocolos se cumplan.

"Cuando una mujer es capaz de poner una denuncia o hay una orden de alejamiento, no podemos llegar tarde", ha insistido. En el caso del bebé de once meses asesinado junto a su madre "el dolor es incontenible (â) una democracia como la nuestra no se puede permitir no reaccionar".

Rodríguez se ha reunido hoy con las responsables de feminismo y derechos LGTQBI autonómicos de Podemos, y ha considerado que las políticas feministas se han convertido a su juicio en una herramienta de Estado para conseguir los objetivos del Plan de Recuperación.