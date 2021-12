El PNV plantea en el Parlamento europeo armonizar los datos sobre Covid

La eurodiputada de EAJ-PNV Izaskun Bilbao ha planteado ante el Parlamento europeo armonizar en la UE los datos sobre la Covid-19 y "blindar" el certificado de vacunación.

En un comunicado, Izaskun Bilbao ha dado a conocer que trabajará en las próximas semanas para incorporar tres mejoras en el ámbito sanitario y una en torno a los planes de recuperación para mejorar la respuesta europea frente a la pandemia.

En concreto, defiende armonizar a nivel europeo los datos que describen el estado de cada sistema de salud y "blindar" el estatus jurídico del certificado de vacunación. Junto a ello, reclama una apuesta "por un papel más activo" de la UE en la distribución de vacunas en los países menos desarrollados.

Este miércoles, el Parlamento Europeo ha acogido una comunicación de la Comisión Europea en torno al recrudecimiento de la pandemia que se registra en estas semanas en buena parte de Europa.

Según ha destacado Izaskun Bilbao, la sexta ola de la pandemia, particularmente "violenta" en los países del centro y norte de Europa, ha animado un debate europeo para seguir mejorando la respuesta común frente a la pandemia. Este planteamiento que ha realizado el Gobierno Comunitario ante el pleno en Estrasburgo será completado con posicionamientos de los grupos de la que saldrá en las próximas semanas una propuesta de resolución.



DATOS PARECIDOS

Los jeltzales han realizado ya sus aportaciones en este proceso y, según ha detallado Izaskun Bilbao, ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir trabajando para que los datos que reflejan la situación de la pandemia en cada sistema de salud "sean lo más parecidos posibles. "Por ejemplo, debería ponderarse de pruebas que se hacen por habitante y la incidencia hospitalaria del virus para que la comparación del número de absoluto de contagiados tenga sentido", ha apuntado.

Además, con el fin de evitar el regreso de "las medidas unilaterales estado a estado", el PNV insiste en que una norma europea debe reforzar el certificado de vacunación digital, para evitar "actuaciones unilaterales o decisiones arbitrarias que lastren su demostrada utilidad". Esta iniciativa debería contribuir además a blindar jurídicamente este instrumento.

Por último, ha indicado que van a apoyar una "implicación más intensa y activa" de la UE en la distribución de vacunas en los países menos desarrollados porque "la vacunación global es la llave del fin de la pandemia y sus mutaciones". Los jeltzales han apoyado en todas las votaciones el levantamiento temporal de las patentes para facilitar la fabricación y distribución de vacunas.

Finalmente, han solicitado que "se extreme la diligencia en el control del uso de los fondos de recuperación para garantizar que no se desvíen de su objetivo e impulsen una modernización que haga más sostenible y resiliente nuestro sistema productivo". "Un control que no debe penalizar la celeridad que necesitamos para que la recuperación no se atasque en la burocracia de los estados miembros", ha concluido.