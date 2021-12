El volcán de La Palma registra una "repentina" reactivación con fuertes explosiones

El volcán de La Palma, que hoy cumple 85 días desde que entró en erupción, ha registrado una "repentina y sobrecogedora" reactivación desde hace unos minutos.



Se están registrando fuertes explosiones que se oyen a gran distancia y hay una enorme columna de cenizas elevándose a grandes altitudes, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias.





Intensa columna de ceniza a las 12.00 hora canaria. Vídeo registrado desde el embalse Dos Pinos / Intense column of ash at 12.00 pm Canarian time. Video recorded from Dos Pinos dam pic.twitter.com/wsaoObxEGt

Fotografía tomada desde Tacande a las 10.30 hora canaria. De nuevo hoy desgasifición intensa / Photograph taken from Tacande at 10.30 am Canarian time. Again today intense degassing pic.twitter.com/FVTyWLm55r