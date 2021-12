Respaldo del Gobierno vasco al sector de la hostelería

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, calificó ayer miércoles de "profundamente insolidario" criticar o hacer reseñas negativas de los locales que piden el pase covid porque "lo que están haciendo simplemente es cumplir la normativa y preservar la salud de todos". En una entrevista a Radio Euskadi, Hurtado reconoció que se dan casos "puntuales y pocos" de mensajes recomendando no acudir a determinados establecimientos que piden el certificado covid, e hizo una defensa del sector de la hostelería porque "lo que están haciendo simplemente es cumplir la normativa, como han venido haciendo durante toda la pandemia".

Por ello, consideró "profundamente insolidario" que se hagan esas críticas. Además, advirtió de que "si esas críticas van más allá y son amenazas, estamos hablando de delitos, por lo que son intolerables y no se pueden permitir". No obstante, insistió en que "son casos puntuales". "Lo que hemos visto es, sobre todo, una implantación con normalidad", celebró. "La implantación ha sido positiva y ahora lo que está en proceso de estudio es poder ampliar a más establecimientos y otras actividades ese certificado covid que entendemos que es positivo", avanzó. En cuanto a los locales que han puesto letreros informando de que no piden el certificado covid, indicó que "tienen que cumplir la normativa como los demás" y, en caso de no cumplir, atenerse a una sanción. La Guardia Municipal de Donostia sancionó ayer miércoles al pub donostiarra que se negó a pedir el pase covid, tras realizar la noche de este pasado martes un control en el local, en el que fueron identificados 35 clientes, siete de ellos sin certificado y dos que se negaron la mostrar el documento.